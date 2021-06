Cristel Carrisi di nuovo incinta, chi è il ricchissimo e potente compagno

La bellissima terzogenita di Albano, Cristel Carrisi è di nuovo incinta: in arrivo, il prossimo settembre, una femminuccia. Scopriamo insieme chi è il ricchissimo e potente compagno.

Figlia della coppia più bella ed amata dagli italiani, quella dei due cantanti Albano e Romina Power, Cristel Carrisi, classe 1985, oltre ad essere una cantautrice, è anche una conduttrice televisiva e stilista. La giovane donna è amata in famiglia soprattutto per il suo carattere docile ed affettuoso, è la stessa Cristel il collante tra i suoi fratelli e i figli di papà Albano e la seconda moglie, Loredana Lecciso.

Qualche tempo fa è stata proprio la piccola di casa Cellino, Jasmine a parlare della dolcezza che caratterizza sua sorella maggiore Cristel la quale, pur avendo già dei figli suoi e una famiglia lontano dalla Puglia, cerca sempre di essere un punto di riferimento anche per i suoi ‘fratellini’, ovvero gli ultimi due figli di papà Albano e di Loredana Lecciso.

Insomma Cristel, bellissima e di talento, è soprattutto un pilastro fondamentale della famiglia allargata e ha un forte senso di protezione. Per lei, stando a quanto detto da papà Albano, è in arrivo una grandissima gioia.

Cristel Carrisi è di nuovo incinta

La terzogenita di Albano e Romina è in attesa del suo terzo bebè, a rivelarlo è stato proprio nonno Carrisi attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv. Sua figlia Cristel è in attesa, per il prossimo settembre, di una bambina, che sarebbe la terza nipotina dei due nonni Albano e Romina.

Nonno Carrisi è, ovviamente, al settimo cielo per questa notizia sorprendente e fa sapere di averlo scoperto la scorsa Pasqua quando Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic, che vivono a Zagabria, sono rientrati a Cellino in occasione delle vacanze pasquali e lì hanno dato il felice annuncio.

La bellissima Cristel, però, che non è molto attiva sui social e soprattutto nell’ultimo periodo ha allentato la presa delle pubblicazioni sul suo profilo Instagram, ancora non ufficializza questa notizia. E’ così già scattata la corsa al toto-nome e molti avanzano diverse ipotesi su come si chiamerà la futura figlia di Cristel.

C’è chi scommette tutto sul nome di Taryn, per omaggiare sua zia, sorella di Romina Power, venuta a mancare lo scorso anno a causa di una leucemia. Per il momento, questa notizia non è stata ufficializzata ma se davvero Cristel dovesse scegliere di chiamare sua figlia così, sarebbe un bellissimo gesto d’amore nei confronti di sua zia.

Per il momento Cristel sta portando avanti, oltre alla gravidanza, anche gli studi universitari, visto che sta per laurearsi in Letteratura ad Harvard.

Ecco chi è il marito di Cristel Carrisi

Sapete chi è il marito dell’affascinante figlia di Albano e Romina Power? Il fortunato è l’imprenditore Davor Luksic che Cristel Carrisi ha sposato nel 2016 e da cui ha avuto già due figli di nome Kay Tyrone e Cassia Ylenia.

L’uomo, poco conosciuto in Italia, è invece un potentissimo uomo d’affari in Croazia, tanto da essere considerato uno dei buisnessman più ricchi della sua nazione. Il marito di Cristel appartiene ad una delle famiglie più facoltose del nord America ma, nonostante il suo patrimonio da capogiro, viene descritto come un uomo molto umile e riservato.