Miriam Leone divina, coperta solo da una foglia: lo scatto bomba

Miriam Leone è una delle attrici più amate dagli italiani del piccolo schermo. Il suo trampolino di lancio è stato il concorso Miss Italia che ha vinto tempo fa. Essendo un personaggio pubblico, ha un profilo social molto attivo. Di recente ha condiviso uno scatto che ha mandato il delirio il web. Ecco il motivo.

Miriam Leone tra conduzione e recitazione

Nata a Catania il 14 aprile 1985, Miriam Leone dopo il diploma ha intrapreso la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di Lettere e Filosofia senza terminarla. Il suo sogno era entrata a far parte del mondo dello spettacolo, così si è iscritta al concorso di bellezza nell’anno 2008. Dopo un ripescaggio, non solo è arrivata in finale, ma ha anche ottenuto la corona e la fascia. Dopo un po’ gli italiani hanno avuto modo di vederla al timone della conduzione dei vari programmi televisivi. Basta ricordare Mattina in famiglia con Tiberio Timperi e Unomattina estate con Arnaldo Colasanti. Poi ha deciso di darsi alla recitazione e il primo debutto è avvenuto con Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso del regista Giovanni Veronesi nel 2010. Il vero successo è arrivato con il telefilm I Medici nel 2016. Ha avuto modo di recitare accanto ad attori di fama internazionale, come l’affascinante Richard Madden. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Di recente ha condiviso uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire il web. Ecco il motivo.

“E ho imparato a prendermi cura di me”

Lo scatto risale a due giorni fa e ha già ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che Miriam Leone è amatissima e seguita sui social. Ha i capelli raccolti a coda di cavallo, dunque i lineamenti perfetti del suo volto sono messi in risalto. Tuttavia l’attenzione si focalizza sul fatto che sia coperta solo da una foglia. L’immaginazione viaggia senza sosta, quindi si può dire lo scatto ha riscosso un grande successo. Tutti sono concordi nel dire che la giovane sia dotata di un grande fascino, in quanto è una delle donne dello spettacolo che non ha fatto ricordo alla chirurgia estetica. La sua bellezza naturale si fonde alla perfezione con la sua professionalità. Col passare del tempo ha ottenuto enormi consensi, soprattutto nel lavoro. E’ riuscita a cavalcare l’onda del successo grazie alla vittoria a una delle precedenti edizioni del concorso Miss Italia.

Nastro d’argento per Miriam

“Ho vinto il Nastro!”, ecco cosa ha scritto Miriam Leone sul suo profilo Instagram. Ha ottenuto un riconoscimento ufficiale come miglior attrice con il film L’amore a domicilio. Sul carpet ha sfilato con vari protagonisti del cinema italiano. il look che ha scelto. Ha indossato un taglio il pantalone color verde acqua di Giorgio Armani. Il top è stato sfoggiato senza reggiseno. Eleganza e sensualità si sono combinate alla perfezione. Infine ha mostrato i gioielli di Delfina Delettrez.

