Giacomo Celentano, il figlio di Adriano innamoratissimo della sua Katia: chi è la bellissima

Il figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori Giacomo Celentano ha raccontato in più occasioni pubbliche il suo vissuto fatto di stati d’animo negativi ma anche di forza e fede sostenuto soprattutto dalla moglie Katia con cui è sposato dal 2002. Un rapporto il loro definito speciale caratterizzato da scelte non sempre condivise. In alcune interviste Giacomo ha rivelato che d’accordo con Katia quando si sono conosciuti hanno scelto di praticare la castità fino alle nozze, non è stato facile rispettare il voto soprattutto perchè sono stati fidanzati per ben 2 anni ma alla fine sono riusciti ad amarsi anche senza il sesso riscoprendo valori diversi.

Giacomo Celentano: “Ho incontrato Gesù negli occhi di Katia”

Katia è da sempre la spalla di Giacomo è stata la sua forza qualche anno fa quando ha avuto un periodo difficile superato con la fede e con l’aiuto della moglie che lo ha sostenuto incoraggiandolo a superare ogni tipo di avversità grazie all’amore di Gesù: “Mi diceva che Gesù mi amava e che mi avrebbe guarito completamente, che sarei tornato a cantare. Tutte cose che si sono avverate. Ringrazio il Signore per avermi donato questa famiglia che, pur con i suoi limiti e peccati, cerca nel quotidiano di vivere il Vangelo.”

Persona discreta Katia non ha mai approfittato della popolarità della famiglia del marito per ottenere visibilità, gli è sempre stata a fianco manifestandogli il sostegno di moglie in modo pacato e affettivo. Da parte sua lo stesso Giacomo ha dichiarato pubblicamente quanto è stata importante la compagna per superare alcun suoi drammi patologici che hanno fatto preoccupare la sua famiglia in particolare i genitori: “Io, da parte mia, posso dire di avere incontrato Gesù negli occhi profondi di mia moglie Katia, e che il mio incontro con il Signore si può riassumere nella parabola della pecorella smarrita.” Katia ha anche acconsentito ad un secondo periodo di castità d’accordo con il marito che la via della fede fosse quella giusta per stare meglio.

Giacomo Celentano musica e fede: connubio ideale

Sembra che a far avvicinare Giacomo Celentano alla religione sia stata proprio Katia, il figlio del Molleggiato ha anche scoperto che tra le sue canzoni e la spiritualità ci sia una stretta relazione, è un connubio ideale per esprimere valori importanti e necessari in questo particolare momento sociale. Katia ha ispirato Giacomo nel suo lavoro d’artista e scrittore ed è il punto di riferimento del giovane Celentano:

“Nel mio cammino artistico ho fatto diversi lavori, lavorando come autore televisivo e arrivando anche a scrivere libri di fede. Mi definisco precisamente cantautore e scrittore” ha poi concluso: “Le mie canzoni sono tra pop e cristiane perché racconto ciò che sono attraverso l’arte. Io sono una persona che lotta ogni giorno e cammina cercando sempre di migliorarsi nella vita e nel lavoro ”.