Sabrina Ferilli, retroscena sul rapporto con Maria De Filippi: “Da venti anni…”

Una delle attrici italiane più amate per professionalità, simpatia e bellezza è sicuramente Sabrina Ferilli. L’attrice, classe 1964, è originaria di Fiano Romano. Molti sono i suoi successi televisivi e anche quelli cinematografici. Da 3 anni a questa parte ricopre anche il ruolo di giudice in Tu Sì Que Vales accanto a tanti volti noti dello spettacolo, tra cui la sua grande amica Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli della loro amicizia ventennale.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: grandi amiche oltre che colleghe

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, oltre ad essere due grandi professioniste del mondo dello spettacolo, sono molto amiche per non dire sorelle. Il loro straordinario rapporto è facilmente riscontrabile anche dall’alchimia che vien fuori in alcune trasmissioni di Canale 5 dove le due si trovano a lavorare a stretto contatto. Il pubblico, però, ha notato ancor di più il loro straordinario rapporto anche grazie al ruolo di giudice popolare della Ferilli nella trasmissione di successo Tu sì che Vales. In una recente intervista proprio la Ferilli ha confermato il suo straordinario rapporto con la conduttrice lombarda e lo fa ad occhi chiusi perché sa di essere stimata e che l’affetto è reciproco.

Si è conquistata la mia fiducia…”

Quando alla base di un rapporto di amicizia c’è un sentimento vero basato sul rispetto e sull’ironia, anche chi fa da spettatore non può che restarne estasiato. Questa è la situazione che viene fuori dal rapporto delle due beniamine dei telespettatori. Spesso e volentieri, proprio a Tu Sì que Vales Sabrina è stata vittima di molti scherzi architettati dall’amica Maria e spesso e volentieri l’indole dell’attrice di Fiano Romano la porta a parlare in dialetto romano, manifestando il suo essere molto estroversa e anche diretta. Questa è la dimostrazione di come si possa confrontare e allo stesso tempo stimare senza mai calpestare i piedi. Sabrina e Maria sono quindi l’esempio e l’emblema di quella televisione pulita fatta di buone intenzioni e sentimenti puri. “Ci conosciamo da vent’anni, vado nelle sue trasmissioni a occhi chiusi. Si è conquistata la mia fiducia e credo sia reciproco”, ecco le parole della Ferilli rilasciate durante una delle sue innumerevoli interviste.

Tornerà nella prossima edizione?

Sabrina Ferilli è giunta Tu Sì que Vales tre anni fa. Ha preso il posto di Mara Venier che ha ottenuto nuovamente un grande successo al punto da ritornare al timone di Domenica in. Anche Iva Zanicchi era presente nello studio di canale 5 nelle vecchie edizioni. Da poco ha lasciato il ruolo di opinionista de L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi. I fan sperano vivamente che la Ferilli possa continuare ancora a rivestire i panni di giudice popolare. Ha fatto breccia non solo nel cuore dei telespettatori, ma anche in quello degli addetti ai lavori.

