Qui solo un ragazzino, oggi uno dei protagonisti assoluti di Amici: lo riconoscete?

Oggi è uno dei protagonisti indiscussi di Amici di Maria De Filippi, ma riconoscereste Rudy Zerbi da ragazzino?

Rudy Zerbi è ormai parte del cast di Amici da molto tempo, durante il quale ha avuto modo di valorizzare giovani artisti grazie ai suoi insegnanti. Nonostante sia un nome apprezzato, nel corso di questi anni nello show di Maria De Filippi, non è stato esente da critiche da parte del pubblico che in alcune occasioni lo ha ritenuto un giudice troppo severo.

Rudy Zerbi sui social network

Rudy oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo e in radio è anche attivo sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 2 milioni di follower. Sulla piattaforma, l’insegnate di Amici ama tenersi in contatto con i propri fan condividendo momenti di vita privata passati insieme alla sua famiglia e momenti di lavoro. In occasione dell’inizio degli Europei di Calcio e della prima partita della Nazionale italiana, Rudy ha condiviso un vecchio ricordo di lui da giovane. Scopriamo di cosa si tratta.

Rudy Zerbi da giovane

L’11 giugno è iniziata l’avventura dell’Italia guidata da Roberto Mancini agli Europei di Calcio, per questa occasione Rudy ha pubblicato un nuovo post. Nello scatto il giudice di Amici molto giovane è inginocchiato su un campo da calcio con indosso un completino. Nella descrizione della foto ha fatto un in bocca al lupo alla nazionale ironizzando sulle sue doti calcistiche: “Forza Azzurri! E pensare che avrei potuto essere uno di voi se qualcuno avesse capito il mio talento bestiale nel calcio”.

La reazione dei fan

Nello scatto pubblicato, Rudy è molto giovane e sembra quasi irriconoscibile soprattutto per la presenza di una folta capigliatura riccia. La foto condivisa dall’insegnate di canto non è passata inosservata tra i suoi follower tanto da superare i 38 mila like. Inoltre nei commenti molti fan hanno notato come il post condiviso da Rudy sia stato di buon auspicio per la Nazionale vista la vittoria schiacciante ottenuta.