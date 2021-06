Grande Fratello Vip, ricordate Kevin? Eccolo oggi, cosa fa e come è diventato

Kevin Cagnardi, noto ai più come Lopez, è stato uno dei protagonisti indiscussi della dodicesima edizione del Grande Fratello. Ma cosa fa oggi l’ex gieffino?

Kevin ha preso parte al reality show di Canale 5 nel 2012 conquistando in poco tempo il pubblico da casa non riuscendo però a portare a casa la vittoria piazzandosi al nono posto.

Cosa fa oggi Kevin del Gf 12

Nato a Borgosesia in Piemonte, dopo la partecipazione al Grande Fratello per Kevin on ci sono state molte altre possibilità sul piccolo schermo, nonostante il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Cagnardi è entrato a far parte dell’azienda di famiglia diventando un impiegato a tutti gli effetti sena mai perdere di vista il lavoro dei suoi sogni e intrattenendo i suoi fan sul proprio profilo Instagram. Inoltre, Kevin è decisamente cambianto anche da un punto di vista fisico essendo passati quasi 10 dall’esperienza nello show di Canale 5.

Il successo sui social network

In particolare l’uomo in passato ha creato contenuti per il web raggiungendo ottimi risultati soprattutto attraverso le reaction a Temptation Island, programma in onda su Canale 5 nel periodo estivo. I suoi contenuti mostrano come Kevin abbia ancora l’obiettivo di entrare a far parte dello showbusiness italiano. Purtroppo sembra che i tentativi di Cagnardi fino ad ora non siano stati fortunati. Infatti in passato ha raccontato di aver inciso un brano in coppia con dj Angelus dal titolo Kiss kiss kiss che purtroppo non ha mai visto la luce.

Il programma mai iniziato

Inoltre ha anche aggiunto di aver ricevuto alcune interessanti proposte come quella di affiancare Elenoire Casalegno in un programma per bambini dedicato agli animali. Kevin si presentò ai provini e secondo quanto affermato da lui, sembrava aver convito gli autori dello show, purtroppo anche in questo caso il progetto non è mai partito.