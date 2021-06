Fabrizio Corona pizzicato con Nina Moric: come sono stati beccati, ritorno di fiamma?

Carlos Maria, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, riunisce i genitori in occasione del diploma: è pace fatta.

Negli ultimi mesi Fabrizio Corona ha tenuto impegnata non poco l’opinione pubblica con le novità in merito al suo processo. Dopo l’iniziale ritorno in carcere disposto dal Tribunale di Sorveglianza, alla fine l’ex re dei paparazzi ha ottenuto di nuovo i domiciliari. Un avvenimento che sembra aver portato una “ventata positiva” nella vita dell’ex agente fotografico, soprattutto sul piano familiare.

Tregua tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Stando alle indiscrezioni emerse dalle pagine del quotidiano “Il Tempo”, sembra che Fabrizio Corona e Nina Moric abbiano deposto l’ascia di guerra, tutto per amore del figlio Carlos Maria. Il giovane diciottenne si è diplomato presso l’Istituto Gonzaga di Milano: un traguardo importante, quello della maturità, che avrebbe contribuito a far riavvicinare i genitori dopo un periodo non proprio breve di tensioni.

La maturità di Carlos Maria unisce Fabrizio Corona e Nina Moric

“Per il bene del loro unico figlio si sono riavvicinati”, si legge sul quotidiano “Il Tempo”, che svela, in esclusiva, di aver sorpreso Fabrizio Corona e Nina Moric passeggiare per le vie di Milano apparentemente in tutta serenità. A confermare questo sentore di pace, in realtà, è stato lo stesso ex agente fotografico, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato le foto di Carlos Maria fuori dall’istituto Gonzaga, subito dopo aver concluso l’esame di maturità, commentando: “Orgogliosi di te. Si supera tutto solo uniti” e taggando sia l’ex compagna che il figlio. Un plurale inclusivo e un messaggio di unione che fanno presagire la pace fatta tra i due genitori.

Le parole di Nina Moric

Anche Nina Moric pare aver accolto con favore il ritorno della pace in famiglia. Sempre attraverso Instagram, la mamma di Carlos Maria in una storia ha dichiarato: “Alcune circostanze della vita sono inevitabili: imparare ad accettarle significa fare un passo verso la “saggezza”…? Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo. E’ meglio avere il 50% di qualcosa che il 100% di niente. Si, sono troppo stanca”.

LEGGI ANCHE: Nina Moric, continua la guerra contro l’ex Favoloso: “Si oppone all’archiviazione”

Fabrizio Corona tra Asia Argento e Sophie Codegoni

Insomma, pare proprio che i due siano stufi di farsi la guerra a vicenda e abbiano deciso di godersi le gioie della famiglia. Ciò non implica, tuttavia, un ritorno di fiamma (almeno per ora). Già prima degli ultimi risvolti processuali che hanno riportato l’ex re dei paparazzi ai domiciliari, Fabrizio Corona stava intrattenendo una relazione con Asia Argento. Storia, però, che sembra essersi conclusa: in base ai più recenti rumor, l’agente fotografico si sarebbe avvicinato all’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. La ragazza aveva inizialmente scelto Matteo Ranieri, nel corso del programma, ma a causa della troppa distanza e del lockdown, la loro relazione non è proseguita. Per quanto riguarda il nuovo legame con Fabrizio Corona, è ancora tutto da vedere: si aspettano conferme da parte di entrambi, soprattutto alla luce delle nuove riappacificazioni.