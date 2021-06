Uomini e Donne, Jessica Antonini e Davide Lorusso amore finito: sconvolgenti rivelazioni

Non solo un’amore finito ma anche una vera e propria guerra sui social, quella che si sta disputando tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Un botta e risposta fatto di fuoco e fiamme.

Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine e così, per i supporter della coppia formata da Jessica Antonini e Davide Lorusso, è il momento per rassegnarsi ed accettare che tra i due non è solo finita ma si sta combattendo anche una guerra social.

Il loro amore era iniziato sotto gli occhi di tutti e con la benedizione di Maria De Filippi quando, la ex tronista, tatuatrice romana lo scorso ottobre ha fatto la sua scelta e tra i vari corteggiatori non ha avuto dubbi nel preferire Davide Lorusso.

Appena usciti dallo studio di Cinecittà, la neo coppia, però, è stata immediatamente travolta dal gossip: molti rumors hanno iniziato a parlare di un presunto flirt del barman con un’altra ragazza, corredato da delle noti vocali. Le voci, nonostante si facessero sempre più intense, sono state smentite da Davide che, invece, per giustificare gli audio sul cellulare ha spiegato: “Posso dire di avere il vizio di mandare queste note vocali ma nulla di più”.

Jessica Antonini e Davide Lorusso: l’amore è finito

Tra l’ex tatuatrice e il barman è finita e, ad animare questa chiusura sono i botta e risposta al vetriolo che l’ex coppia sta avendo attraverso interviste sui giornali e post sui social.

I motivi di base di questa rottura sembrano essere le divergenze caratteriali e le incomprensioni che portavano ai continui litigi: “Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente” ha chiarito Davide Lorusso, volendo però sottolineare che non ha mai preso in giro e né tantomeno tradito la Antonini.

Di contro, però, le rivelazioni fatte da Jessica Antonini sul settimanale Nuovo sono quelle che hanno sconvolto di più: l’ex corteggiatrice ha parlato, infatti, di una presunta omosessualità e di un suo coinvolgimento emotivo.

La replica di Davide Lorusso, invece, è stata affidata alla rivista del settimanale di Uomini e Donne: il barman ha spiegato che dopo un week end insieme ha iniziato ad avere delle perplessità sulla loro relazione e ha chiesto una sorta di pausa per poter riflettere con calma sulla loro situazione ma, da lì in poi, la loro storia è precipitata.

Replica furiosa di Jessica Antonini

La ex tronista di Uomini e Donne si infuria di fronte alle affermazioni fatte dal suo ex Davide e replica al vetriolo: “Ora hai inventato la scusa che volevi un periodo per te, va bene. Dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna, non portarla alla cresima di famiglia, a pranzo dai suoi il giorno prima di sparire” afferma Jessica.

Non solo ma Jessica Antonini ci va giù pesante e definisce Lorusso un “coniglio che scappa ogni due per tre” oltre a definirlo di cattivo esempio per suo figlio. Insomma, a quanto pare, le parole di Jessica sono cariche di rabbia e risentimento soprattutto per la modalità in cui il suo ex è andato via.