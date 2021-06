Antonella Elia non si risparmia: “Vera Gemma stai diventando una pornostar”

Scoppia una zuffa su Instagram, in calce ad una foto pubblicata dalla figlia di Giuliano Gemma: Antonella Elia commenta Vera Gemma e la paragona a una quasi “pornostar”.

Da sempre una delle protagoniste della televisione italiana con il carattere più peperino di tutte, Antonella Elia non ha mai avuto mezzi termini e non si è mai tirata indietro quando si è trattato di dire il proprio pensiero. Anche a costo di crearsi delle antipatie, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, è arrivata anche alle ‘mani’ in alcuni scontri televisivi, come nel caso del suo litigio con Aida Yespica, quando erano entrambe sull’Isola dei Famosi, o con Valeria Marini, quando erano coinquiline nella Casa più spiata dagli italiani.

Proprio per la sua schiettezza, palesemente dimostrata, Alfonso Signorini nell’ultima edizione del reality di Mediaset, l’ha voluta al suo fianco nel ruolo di opinionista e, anche in quell’occasione, Antonella Elia ha riconfermato di essere una donna che, senza paura e soprattutto senza filtri, ha espresso i propri pensieri.

Lo stesso è accaduto anche sui social dove, la grintosa Elia ha commentato una fotografia di Vera Gemma senza mandarle a dire. Vediamo insieme cos’è successo.

Antonella Elia su Vera Gemma: “Stai diventando una pornostar”

Sembrerebbe uno scherzo ma non lo è affatto e così Antonella Elia, senza remore, ha commentato una foto sui social di Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, scrivendo: “Stai diventando una pornostar“, ha così tuonato la ex opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo la critica, però, la Elia ha addolcito il tiro, aggiungendo: “ ma ti amo comunque e lo sai “.

Cos’è accaduto? L’ex isolana ha pubblicato un suo scatto molto sensuale dove, con fare ammiccante e sensuale, guarda dritto l’obiettivo e in bella vista spunta una scollatura molto generosa. Il décolleté di Vera Gemma è da capogiro e così, sotto al selfie pubblicato su Instagram, arriva il commento pungente di Antonella Elia che ritiene la foto un po’ troppo eccessiva.

Antonella Elia non condivide la fotografia di Vera Gemma e non si tira indietro nell’esprimere il suo disappunto, precisando, però, che continua a stimare la figlia di Giuliano Gemma. Come ha risposto quest’ultima? Il commento di Vera Gemma è stato molto signorile, lasciando cadere la polemica e scrivendo semplicemente: “Mah, non saprei. Non mi pongo il problema”.

Pioggia di critiche per Antonella Elia

Il commento lasciato in calce alla foto di Vera Gemma, però, non è stato apprezzato dai fan dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Così in calce allo scatto, si è creata una vera e propria zuffa tra Antonella Elia e tutti i follower di Vera Gemma che non hanno digerito il commento dell’ex opinionista che ha detto “stai diventando una pornostar”.

