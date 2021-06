Giovanni Ciacci a Ogni mattina: “Non mi vedrete più in televisione”

Giovanni Ciacci è uno stylist e consulente di stile per le star della televisione e del cinema. Di recente ha comunicato una decisione inerente alla sua presenza nel piccolo schermo. Ecco cosa ha detto ai propri follower.

L’inaspettata dichiarazione di Giovanni Ciacci

Nato a Siena l’11 marzo 1971, Giovanni Ciacci ha avuto modo di farsi conoscere dagli italiani grazie alla collega e amica Valeria Marini. Deve a lei il decollo della sua carriera televisiva. Non tutti sanno che ha lavorato dietro le quinte in diverse edizioni del Festival di Sanremo. Il suo compito era quello di proporre degli outfit impeccabili ai concorrenti che si esibivano sul palco dell’Ariston. Oltre a collaborare con fotografi di grande fama internazionale, è anche un consulente di moda e opinionista in numerosi programmi televisivi come quelli di Barbara D’Urso e Detto fatto. Tempo fa ha discusso con gli alti vertici della Rai per lo spostamento di un vestito di scena senza la bolla di accompagnamento. Probabilmente anche per questo motivo ha preso una decisione: si allontanerà dal mondo dello spettacolo. Ecco ciò che ha riferito durante una puntata di Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe.

“E’ un inferno questo lavoro lo voglio più fare”

Adriana Volpe non ha nascosto la sua incredulità davanti alle telecamere perché è stata colta di sorpresa. Ha chiesto a Ciacci se stesse scherzando, ma lui ha mostrato serietà e sicurezza in ciò che ha detto: “Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento, dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare…da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione…Sono giorni che lo dico, ma nessuno mi crede. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni dietro le quinte, ma mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare!”. Poi ha proseguito per spiegare cosa potrebbe fargli cambiare idea: “Posso tornare a qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto Sanremo per 9 volte deve essere qualcosa più grande di Sanremo”. Infine ha rivelato che starà due mesi in Sicilia per poi andare in Egitto. Il suo sogno? Coltivare pomodori e patate. I fan sperano che possa ritornare sui suoi passi.

Ex tronista nella vita di Ciacci?

Il ragazzo in questione non è altro che Mariano Catanzaro che ha parlato di un’amicizia speciale con lo stilista: “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune…non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore. Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme”. I due sono stati visti in un hotel nel cuore del capoluogo campano in atteggiamenti abbastanza intimi, dunque si è scatenato il gossip.

