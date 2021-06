Domenica In, anticipazioni 27 giugno 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

Ultimo appuntamento per il salotto della domenica pomeriggio di Rai 1: per festeggiare un’edizione ricca di emozioni e successi, molti saranno gli importanti ospiti alla corte di Mara Venier.

“Domenica In”, 27 giugno: ultima puntata

Ultima puntata della stagione per “Domenica In“. Dopo lunghi 10 mesi, per la regina del pomeriggio domenicale di Rai 1 è arrivato il momento di concedersi qualche mese di riposo, ma non prima di festeggiare questa edizione ricca di successi e dagli ascolti stellari. Per questo, la puntata vedrà avvicendarsi numerosi e interessanti volti dello spettacolo, che saluteranno con “Zia Mara” il programma. Vediamo un po’!

Achille Lauro a “Domenica In”

Uno degli ospiti sarà un volto particolarmente amato da Mara Venier, che ha più volte pubblicamente elogiato e che non è di certo la prima volta che presenzia nello studio di “Domenica In”. Stiamo parlando di Achille Lauro, che porterà sul palco di Rai 1 il suo ultimo singolo, “Latte+”. Il rivoluzionario artista è inoltre parte del cast della seconda stagione di “Celebrity Hunted”, il celebre reality di Amazon Prime, ed è probabile che spenderà qualche parola per raccontare la sua avventura. Mara ha più volte dimostrato di apprezzare il cantante, tant’è che lo aveva anche difeso nel corso di alcuni attacchi ricevuto al “Festival di Sanremo 2020”.

Una puntata ricca di emozioni: da Jerry Calà a Cristiano Malgioglio

Ci sarà inoltre anche un momento per celebrare i 70 anni di Jerry Calà il quale, ricordiamo, è stato sposato con la conduttrice di “Domenica In” per tre anni. Il suo non sarà l’unico compleanno a essere festeggiato, in quanto anche Max Biaggi sarà protagonista di un momento celebrativo.

Nella puntata di “Domenica In” del 27 giugno sarà presente anche un grandissimo amico di “Zia Mara”, nonché uno dei personaggi più iconici della televisione italiana: Cristiano Malgioglio. L’ex gieffino porterà il suo ultimo singolo, “Tutti me miran”, che si sta imponendo tra i tormentoni estivi. Naturalmente, non mancherà anche la rituale intervista e con molta probabilità il poliedrico artista si aprirà raccontando qualche aneddoto sulla sua vita privata.

Spazio anche alla cultura

Torna poi a “Domenica In” Don Mazzi, l’educatore e attivista impegnato da anni con attività di recupero dei tossicodipendenti. Da anni è diventato un noto volto radiofonico e televisivo e non manca mai di dire la sua sulla situazione in cui molti giovani sono costretti a trovarsi, fungendo da faro positivo per i più fragili. Non si sa ancora il motivo del suo intervento, ma una cosa è certa: porterà saggezza e pacatezza.

Gli ospiti dell’ultima puntata del programma di Rai 1 non finiscono di certo qui: ci sarà anche Beppe Carletti, storico componente dei “Nomadi” e Giovanna Ralli. Quest’ultima è una storica attrice italiana, che ha avuto l’onore di lavorare con registi del calibro di Fellini e De Sica.

Il salotto di Mara Venier vedrà infine la presenza del ballerino Ivan Cottini e di Serena Autieri, tra le più talentuose cantanti e attrici del panorama italiano.

L’ultima puntata di “Domenica In” si prospetta dunque ricca di emozioni e sorprese, e se non volete perderla l’appuntamento è alle ore 14:00 su Rai 1.