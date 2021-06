Carlo Conti a ruota libera sul suo passato: un incidente inaspettato

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, ma è anche apprezzato per il carisma e la positività che emana quando si diletta davanti alle telecamere. Tempo fa in un’intervista ha fatto delle dichiarazioni sconcertanti inerenti al periodo della sua adolescenza. Ecco cosa ha raccontato.

Carlo Conti a ruota libera sul passato

Carlo Conti ha iniziato la sua strabiliante carriera lavorando in radio, dopodiché ha ottenuto il timone della conduzione di grandi programmi televisivi. Basta pensare al Festival di Sanremo, l’evento dedicato alla musica italiana. Ha anche condotto Tale e Quale Show e L’Eredità. In poco tempo ha conquistato gli italiani per la sua personalità raggiante e solare. Sa mettersi in gioco e ha un bel rapporto con i suoi colleghi, come la regina della Mediaset Maria De Filippi. Tempo fa ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato apertamente della sua vita senza alcun problema. Ha descritto un giorno importante: quello dell’esame della scuola.

“Andai all’esame di maturità in barella perché ingessato”

In poche parole Carlo Conti ha parlato del periodo della sua adolescenza, soffermandosi soprattutto sull’esame di maturità. A distanza di poche ore dall’esame, il conduttore è stato soccorso dai medici. Il motivo? Ha avuto un incidente che ha condizionato le sue giornate focalizzate su uno studio matto e disperato. “Mi venne addosso la mia fidanzatina di allora con il motorino, è stata l’unica ragazza bionda della mia vita. In quel lontano giugno 1980 mi ruppi una gamba e andai all’esame di maturità in barella perché ingessato“. La notizia ha spiazzato la maggior parte degli italiani, ignari di quanto accaduto fino a quando non è stato riferito dall’uomo. “La sera prima degli esami la mia unica preoccupazione fu la puntualità dell’ambulanza che la mattina sarebbe venuta a prendermi per portarmi a scuola”. Come prevedibile, in tanti hanno chiesto qual è stato il suo voto. Ha portato a casa un 60 su 60. “Ma non ho mai capito se per merito della mia preparazione o per la compassione dei professori”, con queste parole ha terminato l’intervista. Ennesima dimostrazione che sa essere ironico anche su sé stesso se la situazione lo permette.

Un colore della pelle perfetto

E’ ben risaputo che Carlo Conti tende ad avere cura dell’abbronzatura. Non solo si reca in luoghi esotici nel periodo invernale, ma si reca anche presso i centri abbronzanti. Infatti spesso alcuni colleghi lo prendono in giro per questa sua “passione” e tra questi c’è l’attore Leonardo Pieraccioni. “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura. Ma sono fortunato. Madre natura mi ha donato una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta…io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero”, ecco cosa ha dichiarato durante un’intervista per Ok salute e benessere.

