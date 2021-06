Grande Fratello Vip, un’ex tronista nel cast. Ecco di chi si tratta

Uno dei reality più amati dai telespettatori italiani è severamente il Grande Fratello vip. Lo show condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 dal prossimo mese di settembre. Negli ultimi giorni si sta parlando incessantemente di quelli che potranno essere i concorrenti della nuova edizione. In modo particolare un volto noto dell’ultima stagione di Uomini e Donne Sembrerebbe essere in pole position per entrare nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo subito di chi si tratta.

Un’ex tronista al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello vip si è concluso pochi mesi fa con la vittoria di Tommaso Zorzi. Nonostante il grande successo in termini di ascolti e critica, il reality è pronto a ritornare ben presto su Canale 5. Infatti dalla metà di settembre Alfonso ritornerà a raccontare le gesta degli inquilini delle quattro mura di Cinecittà. Spesso e volentieri è capitato che da altre trasmissioni di Canale 5, come quelle condotte prodotte da Maria De Filippi, giungessero tronisti o corteggiatori. In questo caso basti pensare che nell’ultima edizione ci sono stati i tronisti Sonia Lorenzini e Andrea Zelletta. Ben presto una loro collega potrebbe varcare la porta rossa.

Sophie Codegoni entrerà nella casa?

Una delle prossime nuove concorrenti del Grande Fratello vip proveniente da Uomini e Donne sembrerebbe essere la giovane tronista Sophie Codegoni. Quest’ultima, dopo essere uscita dalla trasmissione accanto al corteggiatore Matteo Ranieri, ha poi messo la parola fine alla relazione dopo poche settimane. Negli ultimi giorni, però, molti rumors la vorrebbero al fianco di Fabrizio Corona in seguito alla pubblicazione di un video da parte dell’ex re dei paparazzi. In pratica si vede l’immagine sfocata di una ragazza in secondo piano e pare proprio che si tratti di lei. Per ora la notizia di un presunto flit non è stata confermata o smentita. Nonostante la sua giovanissima età, Sophie si è fatta apprezzare e conoscere nel programma della De Filippi non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo carisma. C’è da dire che suo padre attualmente è fidanzato proprio con un’ex concorrente del Gf di alcuni anni fa, ovvero la fotografa cinese Man Lo Zang.

Due opinioniste d’eccezione

La nuova edizione del Grande Fratello vip regalerà grandi colpi di scena a partire anche dalla scelta delle due opinioniste. Infatti, dopo due anni, Pupo lascerà la consueta postazione a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Anche Antonella Elia ha dovuto cedere il suo posto a un’ex concorrente proprio della sua edizione. Si tratta della bellissima conduttrice Adriana Volpe. Molti saranno i colpi di scena che riguarderanno la nuova edizione del reality più longevo della televisione italiana che partirà dalla metà di settembre su Canale 5.

