Maurizio Costanzo “bacchetta” Mara Venier: “Devi sapere che….”

Domenica 20 giugno contro tutte le aspettative è tornato l’appuntamento con Domenica In, programma condotto da Mara Venier, durante il quale la conduttrice si è anche commossa parlando della disavventura che sta vivendo.

Nelle ultime settimane Mara Venier è stata al centro del gossip a causa di una brutta vicenda che l’ha vista protagonista. Durante la messa in onda di Domenica In dopo che la conduttrice ha parlato di quanto accaduto è intervenuto Maurizio Costanzo esprimendo la propria solidarietà alla collega.

La vicenda

Mara Venier nelle ultime settimane ha spesso parlato – sui suoi profili social e in svariate interviste – della disavventura che sta vivendo a causa di un intervento per un impianto dentale non andato a buon fine. Infatti secondo quanto raccontato dalla stessa conduttrice, poco dopo aver subito l’intervento ha perso la sensibilità in tutto il viso. Per fortuna, Zia Mara rivolgendosi a un altro professionista è riuscita a rimuovere l’impianto che le aveva causato il danno. Nonostante ciò la donna non si è ancora rimessa del tutto.

Il commovente ritorno di Mara Venier

Malgrado le sue condizioni ancora precarie, Mara ha deciso di tornare in onda con Domenica In il 20 giugno dopo uno stop forzato di una settimana. La conduttrice ha deciso di condividere la sua brutta esperienza con i telespettatori, raccontando ancora una volta quanto accaduto e commuovendosi a causa del brutto periodo che sta vivendo.

LEGGI ANCHE—>Mara Venier, ancora guai per la conduttrice: si complica tutto

Le parole di Maurizio Costanzo

Proprio durante il programma in onda su Rai 1 è intervenuto un altro volto storico della televisione italiana, Maurizio Costanzo che ha voluto esprimere tutta la propria solidarietà e stima nei confronti di un’amica e una collega. In particolare il giornalista ha affermato: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. […] Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”, delle bellissime parole di incoraggiamento e conforto, che si aggiungono ai moltissimi messaggi di affetto ricevuti in questi giorni da parte di amici, fan e colleghi.