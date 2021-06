Una Vita, avete riconosciuto l’attrice? Le foto bomba della protagonista della soap

E’ una delle protagoniste in assoluto della soap opera di successo, Una Vita ma, in questa foto che mette in risalto tuta la sua sensualità, è quasi irriconoscibile rispetto a come siamo abituati a vederla.

Una fotografia apparsa sui social in cui, la donna in questione, appare in tutto il suo fascino e la sua bellezza mediterranea. A colpire i fan è soprattutto lo sguardo magnetico: due profondi occhi color nocciola che fissano l’obiettivo e rapiscono l’attenzione. Il viso bellissimo di questa donna, arricchito da un rossetto color rosso intenso che dona un tocco di sensualità alla foto, ha conquistato milioni di italiani in questi mesi.

A incorniciare il viso, ci sono i lunghi capelli color corvino e una generosa scollatura che mette in evidenza un ampio decolleté, con una camicetta di seta nera con un bordo ricamato in pizzo. La curiosità cresce per scoprire chi è questa sensualissima donna dallo sguardo ammaliante e, forse, i più appassionati della serie Una Vita l’avranno riconosciuta, visto che è una delle protagoniste indiscusse della soap opera spagnola. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Una Vita: chi è l’attrice sensuale, protagonista di questo scatto?

Per chi ancora non lo avesse capito, la protagonista di questa fotografia è l’attrice spagnola Ylenia Baglietto che, in Una Vita, interpreta il ruolo di Maite, un personaggio che nella soap opera porta passione di un amore omosessuale nella vita di Camino, il cui volto è dato dall’attrice Aria Bedmar.

Ylenia Baglietto, l’attrice nata 18 dicembre 1986 a Eibar, una piccola cittadina spagnola, fin dalla tenera età ha dimostrato di avere una propensione per l’arte della danza e del canto che ha coltivato con anni di studio.

Intanto la talentuosa Ylenia, contemporaneamente, ha anche continuato a coltivare la passione per lo sport, iscrivendosi a un corso di ginnastica ritmica nella sua città e riesce a diventare Campionessa di Spagna negli Individuali di questa disciplina negli anni 2000 e 2002 e in Ensembles nel 2001.

Intanto l’amore per la recitazione continua a crescere dentro di lei, fino a quando si iscrive ad una scuola di recitazione nel teatro di Getxo a Bilbao. Da quel momento in poi per lei si aprirà un percorso costellato di successi che si alterneranno tra cinema, teatro e televisione: il volto magnetico di Ylenia Baglietto ‘buca’ il piccolo schermo sia spagnolo che italiano.

Ylenia Baglietto racconta il suo personaggio di Maite in Una Vita

Nella soap opera spagnola Ylenia Baglietto presta il volto a Maite Zaldua, un’affascinante insegnante di pittura che fa breccia nel cuore di Camino Pasamar.

Le due donne dovranno superare tante difficoltà legate a retaggi culturali e mentalità bigotte. Insomma la loro storia nella soap è un tema molto attuale oggi e di questo ha parlato la stressa Ylenia, in un’intervista rilasciata a TV Soap.

Ylenia descrive Maite, il suo personaggio, come una donna molto emancipata e determinata, considerando che il tutto è ambientato nel 1913 per questo la relazione clandestina tra l’insegnante e Camino, vissuta in un’epoca molto difficile, fatta di tante difficoltà, sarà un esempio per tutte le donne e gli uomini che vivono relazioni omosessuali a non demordere e portare avanti il loro amore.