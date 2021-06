Can Yaman quanto guadagna l’attore turco: la cifra da capogiro

Bellissimo, attore del momento ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua interpretazione in Daydreamer che lo scorso hanno ha sbancato negli ascolti estivi di Mediaset: stiamo parlando di Can Yaman che nel giro di qualche mese è diventato una star internazionale spopolando soprattutto in Italia dove presto debutterà nel remake di Sandokan a fianco di Luca Argentero e dove a quanto pare ha anche trovato l’amore rivelando ufficialmente la sua storia con Diletta Leotta.

Can Yaman bello, famoso e …tanto ricco!

Il bel attore turco, interprete anche della soap Mr Wrog in onda sempre su Canale 5, è non solo di affascinante e di una bellezza imbarazzante ma è anche molto ricco. Il giovane ha messo da parte i suoi studi di legge e la pratica d’avvocato per dedicarsi alla recitazione a cui è approdato per caso. Il successo lo ha travolto e in pochi anni si è trovato alla vetta della popolarità del suo paese e non solo: oggi guadagna delle cifre da capogiro e a quanto pare il suo successo non sembra essere arrestabile. Ma quanto ha guadagnato Can Yaman negli ultimi anni? Secondo alcune fonti l’attore turco con il suo lavoro sul set, ospitate e brand di cui è testimonial ha messo da parte una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Dopo le prime serie tv il cachet dell’attore è lievitato tanto che si parla di 6000 euro a puntata per Daydreamer per la prima stagione, importo salito a 8000 per la seconda. Un cachet davvero considerevole che è aumentato in proporzione alla sua popolarità in evidente crescita grazie alla schiera di fans che ha in tutto il mondo. Insomma l’attore turco ha cominciato a lavorare da poco in tv ma il suo patrimonio è già abbastanza considerevole e destinato a crescere visti i tanti progetti di cui farà parte nell’imminente futuro professionale.

Can Yaman e Diletta Leotta amore vero o solo gossip?

Inizialmente Can Yaman preferiva non coinvolgere la sua vita privata con il lavoro, per mesi ha evitato di rispondere alle domande che riguardavano un suo presunto flirt con Demet Ozdemir sua partner perfetta in Daydreamer, poi in Italia ha conosciuto Diletta Leotta, showgirl tra le più ambite e ammirate del panorama televisivo italiano e i due sono usciti allo scoperto.

In molti sostengono che la relazione sia creata ad arte, solo per tenere lontano i paparazzi e il gossip da eventuali speculazioni mentre i diretti interessati confermano appena ne hanno l’occasione la veridicità dei loro interessi. La giornalista di Dazn ha presentato Yaman in famiglia e la Leotta in questi giorni è volata in Turchia per conoscere la mamma del bel attore turco: il tutto ovviamente documentato sui social.