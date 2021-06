Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: costretto a lasciare

Continuano gli appuntamenti con le repliche de Il Paradiso delle Signore: le prime anticipazioni su cosa accadrà nella puntata di oggi

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera più amate dal pubblico di Rai 1 che continua a rimanere incollato al piccolo schermo anche durante la messa in onda delle repliche. La serie tv, inoltre, ha subito un cambio di programmazione e nel palinsesto estivo del primo canale della tv di Stato va in onda un’ora prima rispetto al consueto orario.

Le vicende del magazzino milanese continuano ad animare le dinamiche de Il Paradiso delle Signore che, nelle puntate previste per questa settimana, riserverà numerosissimi colpi di scena. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, protagonisti saranno Marta – in pericolo dopo l’incidente stradale con Luca Spinelli – e Antonio ed Elena, che finalmente coronano il loro sogno d’amore.

Il Paradiso delle Signore, grave incidente per Marta

Mentre a casa Cattaneo si respira un’aria di festa per la nascita della figlia di Nicoletta, lo stesso non si può dire di quanto avviene a casa Guarnieri.

Il rapimento di Marta, per mano di Luca Spinelli, ha scatenato il panico e spinto Vittorio e Umberto Guarnieri a mettersi alla ricerca della donna.

Venuti a conoscenza dell’incidente stradale di cui quest’ultima è stata coinvolta, i due decidono di addentrarsi nella natura selvaggia per cercare Marta.

Lei, finita in un dirupo, nota l’assenza del suo rapitore e inizia a chiedere a gran voce aiuto, nella speranza che qualcuno possa accorrere e salvarla.

Il Paradiso delle Signore, festa a casa di Antonio e Elena

A casa di Elena e Antonio, intanto, si respira aria di festa per i preparativi per le nozze che si accingono a celebrarsi. Per loro è in riserbo una sorpresa speciale.

Se per gli Amato è un momento felice, lo stesso non si può dire per Roberta che ha intuito che il suo amato Federico dovrà partire per il militare lasciando Milano per un lungo periodo.

Intanto, il piano messo a punto da Cattaneo per incastrare Luciano pare stia arrivando ad un momento di svolta e Clelia potrà finalmente essere una donna libera.