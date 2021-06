Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio: Marta in pericolo

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la serie tv Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni sulla settimana dal 28 giugno al 2 luglio.

La nuova settimana di Rai 1 prevede un grande cambiamento per la soap opera Il Paradiso delle Signore: solitamente in onda dalle ore 15.55, verrà trasmessa con un’ora di anticipo, alle 14.50 circa. Il cambio di palinsesto deriva dalla sospensione estiva del talk show condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in vacanza fino a settembre. Al suo posto, ci sarà Il Pranzo è servito con Flavio Insinna e, subito dopo, la soap opera diretta da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

Il Paradiso delle Signore, dunque, si troverà a sfidare la serie tv Mr Wrong su Canale 5, ma pare che la soap opera Rai non tema in alcun modo la concorrenza. Nonostante le puntate pomeridiane siano repliche, infatti, i protagonisti del magazzino milanese continuano ad interessare il pubblico da casa e a conquistare un’ottima fetta di telespettatori. Vediamo, dunque, che cosa succederà ne Il Paradiso delle Signore dal 28 giugno al 2 luglio.

Il Paradiso delle Signore: si teme per la vita di Marta

Le anticipazioni sulle puntate in replica de Il Paradiso delle Signore annunciano una serie di inaspettati colpi di scena.

Vittorio Conti e Umberto Guarnieri, precipitatisi nella villa di Rapallo, non troveranno Marta e, davanti ai segni di un incidente stradale, inizieranno a temere per la vita della donna.

Al ritorno dalla villa, il direttore del Paradiso delle Signore e il commendatore Guarnieri decideranno di mettersi alla ricerca di Marta avventurandosi nella natura selvaggia.

Proprio quando inizieranno a temere il peggio, ritroveranno la ragazza in una scarpata e riusciranno a metterla in salvo.

Il Paradiso delle Signore: Agnese in difficoltà

Intanto, Nora deciderà di rilasciare una dichiarazione choc a mezzo stampa annunciando pubblicamente che suo marito ha una relazione clandestina con la cantante Amato.

A finire sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Nora sarà la figlia Agnese, costretta ad una doppia sofferenza quando Tina deciderà di portare ugualmente avanti la relazione con il discografico Recalcati nonostante i gossip sul loro conto.

A Il Paradiso delle Signore, nel frattempo, Nicoletta sta per dare alla luce la figlia e Silvia accorrerà sul posto per assistere la figlia durante il lieto evento.

Grande commozione tra i presenti, che non riusciranno a trattenere le lacrime davanti alla nascita della piccola Margherita. La madre della bimba, tuttavia, sarà costretta a prendere una triste decisione sul suo destino.

Infine, grazie a Luciano, Oscar finirà in prigione permettendo così a Clelia di tirare un sospiro di sollievo e mettere fine ad un incubo che continuava a perseguitarla.