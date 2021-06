Emma Marrone, quanto guadagna la cantante: stipendio e patrimonio

Emma Marrone è una delle cantanti di maggiore successo degli ultimi anni, tra le voci più apprezzate del panorama italiano, ma quanto guadagna? Scopriamolo.

Nata a Firenze nel maggio del 1984, per lei il successo è arrivato grazie alla partecipazione e alla vittoria della nona edizione di Amici di Maria De Filippi. La grande esposizione derivata dal talent ha permesso alla cantante di raggiungere un pubblico molto ampio, ma Emma ha ulteriormente confermato il proprio talento riuscendo a costruire una carriera fatta di successi rimanendo sulla cresta dell’onda anche a distanza di più di 10 dalla sua partecipazione allo show.

Le partecipazioni televisive

Emma oltre ad essere una voce molto apprezzata è anche un volto noto del piccolo schermo, infatti ha spesso preso parte a programmi televisivi tra cui il Festival di Sanremo del 2015 durante il quale è stata scelta da Carlo Conti come co conduttrice della kermesse al fianco di Arisa. Le sue partecipazioni televisive non passano quasi mai inosservate poiché riesce a distinguersi per la sua grinta e il suo animo guerriero. Emma ha avuto modo di confermare questo aspetto della sua personalità anche nel ruolo di giudice a X Factor durante la quattordicesima stagione.

Quanto guadagna Emma Marrone

Come spesso accade per artisti di questo calibro, in molti sono portati a chiedersi quanto guadagni la cantante toscana. Ovviamente fornire una cifra esatta sarebbe difficile ma è possibile riuscire a farsi un’idea raccogliendo alcuni dati riguardo le vendite e i successi dell’artista. In particolare con la vittoria della nona edizione di Amici, Emma pare si sia aggiudicata un contratto con Universal Music e un montepremi pari a 200 mila euro. Inoltre nel corso della sua carriera ha venduto centinaia di migliaia di dischi che le hanno permesso di vincere innumerevoli dischi d’oro e di platino. Ma la parte più sostanziosa dei suoi guadagni probabilmente deriva dai concerti in tutta Italia e dalle partecipazioni televisive. A questo proposito pare che il suo cachet per la partecipazione al Festival di Sanremo del 2015 si aggirasse intorno ai 70 mila euro.

L’attività sociale

Purtroppo non è possibile conoscere i dettagli riguardo il compenso di Emma per il ruolo di giudice a X Factor data la riservatezza del contratto con Sky. Indubbiamente oltre all’attività lavorativa per Emma ha un ruolo fondamentale l’impegno sociale soprattutto riguardo tematiche legate alla salute e ai diritti delle donne.