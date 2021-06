Pier Silvio Berlusconi si allarga la famiglia | Cicogna in arrivo

Grandi novità fervono in casa Berlusconi, la famiglia tra le più in vista del panorama italiano impegnata nell’imprenditoria ma anche nello sviluppo delle telecomunicazioni e nel digitale annuncia che è in arrivo la cicogna. In molti si aspettano una terza gravidanza di Silvia Toffanin, che è dedita alla sua famiglia e al suo lavoro con estrema serietà, o anche che la conduttrice e l’amministratore delegato di Mediaset convolino a nozze dopo tanto tempo insieme ma a quanto pare i protagonisti di queste novità non sono loro.

Piersilvio Berlusconi zio bis!

Prossimo a diventare papà il giovane rampollo della famiglia Berlusconi, Luigi che lo scorso Autunno ha sposato la sua compagna d’università Federica Fumagalli. I due prima di convolare a nozze sono stati fidanzati per circa 10 anni e oggi che le loro carriere professionali sono avviate hanno deciso di diventare genitori. La Fumagalli sembra aver superato il quarto mese di gravidanza e ha annunciato anche il sesso del nascituro che a quanto pare sarà un maschietto. La famiglia Berlusconi ha ovviamente accolto la notizia con grande entusiasmo, segno che gli eredi dell’ex premier, attualmente impegnato in politica, sono uniti e solidali fra loro.

Oltre a Luigi e Federica che diventeranno genitori per la prima volta anche Barbara Berlusconi è in dolce attesa, la giovane è incinta del suo quinto figlio e non ha ancora rivelato se sarà un maschio o una femmina. E se la futura paternità di Luigi era prevedibile quella della sorella ha accolto l’opinione pubblica a sorpresa, increduli che l’ereditiera desiderasse un altro bambino. Insomma per i Berlusconi sarà un’Estate di novità e di rivelazioni inattese accolte tuttavia da un entusiasmo mai scontato.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin regalo speciale a figlio Lorenzo Mattia

In attesa d’accogliere in famiglia i due nuovi nipotini Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno attirato l’attenzione dei media rivelando il regalo speciale che hanno fatto al figlio Lorenzo Mattia per il suo undicesimo compleanno. La coppia che è nota per la sua discrezione nonostante una popolarità evidente ha regalato al ragazzo una barca tutta sua, un dono davvero inaspettato per un undicenne a cui ovviamente non manca nulla.

Gli occhi del gossip sono molto spesso puntati sulla conduttrice di Verissimo e Piersilvio Berlusconi, i due sono insieme da molto tempo e in alcune occasioni l’amministratore delegato di Mediaset ha manifestato pubblicamente il suo amore all’ex letterina ma a quanto pare non sono ancora convolati a nozze anche se qualcuno insinua che si siano sposati di nascosto lontano da occhi indiscreti e che ancora oggi preferiscono non rivelare la notizia. Di sicuro la coppia di vip non ama i riflettori della cronaca rosa è anche per questo che preferiscono non apparire optando per una quotidianità di basso profilo.