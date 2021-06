Tutte le sfumature del hotpink: Kate Middleton incanta, il vestito da sogno

Dettano moda, sono le influencer per eccellenza e hanno preceduto anche il dominio dei social stiamo parlando dei reali: principesse e regine sono infatti in grado di creare una tendenza più qualsiasi personaggio noto. Icona di questo mood è in particolare Kate Middleton diventata fonte d’ispirazione con i suoi look a volto low cost di moltissime giovani ragazze e donne che l’hanno eletta esempio di moda seguire prima ancora che diventasse la moglie di William.

Principesse e regine incantate dall’hotpink

Sono proprio regine e principesse espressioni del jet set internazionale a celebrare quello che è il colore del momento l’hot pink scelto per il tempo libero ma anche indossato in serate di gran gala. Da Kate Middleton a Charlene di Monaco fino a Beatrice Borromeo il rosa in tutte le sue sfumature anche quelle più calde spopola soprattutto se scelto per abiti eleganti per partecipare a eventi molto in vista dove apparire al top è necessario. Scelto anche dalle griffe più note il rosa è un must imprescindibile che non può essere ignorato ma che merita attenzione e molta considerazione.

E se la moglie di William ha scelto una tonalità pink intensa su un abito in maglina che mette in evidenza la sua perfetta forma fisica, Charlotte Casiraghi ha optato per un modello monospalla rosa degradè fino al rosso elegante ma anche easy e divertente. Incantevole Beatrice Borromeo al Lido di Venezia con un abito lungo con pannelli a contrasto nero e rosa con accessori argento, punti di luce delicati dell’intero outfit. Il rosa conquista piace e può essere vestito nelle tonalità pastello ideale per abiti più eleganti e soft ma anche in quelli fuxia per look aggressivi ideali per volti più giovani e iconici anche sui social.

Hot Pink le sfumature di rosa conquistano principesse e regine

Il mood rosa in tutte le sue sfumature conquista le reali più in vista, invita ad apparire ma con eleganza e gli stilisti internazionali non hanno mancato di celebrarlo realizzando abiti in organza, tulle, magline di seta ma anche chiffon pregiati. Ad anticipare il trend hot pink Lady Diana qualche anno fa che indossò un bellissimo abito rosa con tagli orizzontali coordinato con la sua bellissima corona: un look quello d Lady D che non passò inosservato e che fu imitato da tantissime fans della principessa le cui scelte di moda era un must apprezzato in tutto il mondo.

Il rosa può essere pastello ma anche shocking, puro e non diluito, si presta ad ogni tipo d’interpretazione stilistica e può essere indossato sia di giorno che di sera e i reali lo hanno dimostrato con coraggio ma anche con la piena consapevolezza d’essere in grado d’influenzare i trend contemporanei.