Sabrina Ferilli vestitino a fiori sbarazzino, gambe in primo piano: l’attrice è una bomba

Attrice di successo, icona di sensualità e bellezza Sabrina Ferilli festeggia il suo compleanno con la spontaneità che la contraddistingue amata in particolare dal pubblico maschile ma anche da quello femminile che negli anni ha saputo apprezzare le sue doti artistiche e la sua simpatia. Molto attiva sui social Sabrina non ha mancato di farsi gli auguri postando uno scatto di se sorridente accompagnato da una didascalia che esprime la sua gioia di vivere: “Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi. Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto compleanno!”

Sabrina Ferilli: “Auguri a me e…”

Immediati gli auguri di personaggi noti e meno che non hanno esitato a complimentarsi con lei augurandole buon compleanno ma soprattutto riempendola d’attenzioni tutte meritate: “Auguriiiii bellezza !!!effettivamente quest’anno nel giorno del tuo compleanno, la festa è doppia! Potremo tornare a vedere i sorrisi di tutti ! Il tuo poi.. è imperdibile ! Auguri 🎂🌸🌺.” Ha scritto Elena Sofia Ricci e ancora Gianni Sperti, Rita dalla Chiesa, Virginia Raffaele hanno mandato il loro messaggio d’affetto all’attrice.

Nei giorni scorsi Sabrina Ferilli ha condiviso un post dove manifesta la sua gioia d’essere tornata a casa dopo alcuni giorni lontana per motivi di lavoro. Sorridente, per lo scatto la Ferilli ha scelto d’indossare un abito leggero a stampa floreale, un look easy indossato alla perfezione e con stile dall’attrice che non manca mai di condividere le sue scelte stilistiche sul suo account Instagram. “Tornata… mi piace sempre di più tornare che partire!” questa la didascalia che accompagna il post. I commenti sul look di Sabrina non sono mancati ma sono stati tutti d’apprezzamento positivo.

Sabrina Ferilli e Maria de Filippi un’amicizia molto speciale

Sabrina Ferilli e Maria de Filippi hanno dimostrato in più occasioni d’essere molto amiche, l’attrice ha presieduto la giuria del serale d’Amici in alcune edizioni e si è prestata agli scherzi e alle prese in giro della conduttrice. Oggi le due vip sono molto vicine sia nel lavoro che nella vita privata e nonostante l’affetto che Sabrina nutre per Maria a Verissimo ha rivelato alcuni aneddoti sulla conduttrice:

“Quella signora lì non sapete chi è veramente, è il contrario di quello che sembra! Lei studia come mettermi in difficoltà, ne sono sicura, lei prepara tutti al silenzio totale, io arrivo lì, sulla mia poltrona, è accade l’ira di Dio!” Sabrina ha poi aggiunto: “Lei va cercando proprio il momento di rottura, monta tutto quello che c’è da montare nello spazio della pubblicità! Sembra come se stessi al Grande Fratello…”. Sabrina Ferilli vuole molto bene a Maria de Filippi e accetta senza esitazione anche i suoi scherzi molto spesso sopra le righe.