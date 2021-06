William e Harry, terremoto a corte: nuova lite tra i fratelli

Cosa sta accadendo alla Royal Family? I funerali del principe Filippo sembravano aver risanato i rapporti tra William e Harry, ma i ben informati sostengono che i due siano ben lontani dalla reunion e che tra loro sia scoppiata una feroce lite proprio dopo la cerimonia dedicata al compianto nonno.

L’allontanamento di Harry dalla famiglia reale britannica aveva già reso i rapporti con il fratello William un po’ rigidi. L’intervista rilasciata dal duca di Sussex e dalla moglie Meghan Markle, però, pare abbia reso ancora più difficili i contatti tra il secondogenito di Lady Diana e il fratello maggiore, molto più legato alla corona britannica. Le dichiarazioni rilasciate dalla coppia sono state una vera e propria bomba per la famiglia reale e si sperava che Harry e William potessero riconciliarsi in occasione della morte del nonno, il principe Filippo.

Per il funerale del marito della Regina Elisabetta, infatti, i due fratelli si sono mostrati uno accanto all’altro lasciando pensare che i dissapori si fossero appianati. Complice di questa riappacificazione, secondo i ben informati, Kate Middleton, moglie del Duca di Cambridge. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare proprio che la vicinanza tra i due fratelli sia stata solo una “questione di facciata” e che tra loro i rapporti siano ancora più tesi.

William e Harry, lite feroce ai funerali del nonno

Il Daily Mail, infatti, racconta di una lite molto accesa avvenuta tra William e Harry poco dopo la cerimonia pubblica dedicata alla morte del principe Filippo.

Pare che lo scontro tra i due fratelli sia avvenuto a causa delle dure parole usate dal Duca di Cambridge contro la moglie del fratello.

William avrebbe bollato Meghan come una donna spietata per il modo in cui avrebbe trattato tutto lo staff che circonda la famiglia reale.

Da anni, tuttavia, pare che le discussioni tra William e Harry siano dovute alla Markle e all’insofferenza del primogenito di Lady Diana nei confronti della cognata.

Gli scontri tra William e Harry sono stati raccontati da Robert Lacey, scrittore e autore di Battle of the Brothers, che ha descritto l’intera separazione dei due fratelli partendo proprio dalle liti a causa dell’attrice americana.

Harry e Meghan, la Regina Elisabetta li ha perdonati?

Se i rapporti tra i figli di Lady Diana sembrano essere ormai ai ferri corti, pare che la Regina Elisabetta abbia deciso di sotterrare l’ascia di guerra.

La sovrana, secondo il Daily Mail, avrebbe invitato Harry e Meghan Markle al Trooping the Colour 2022, evento che si terrà il prossimo giugno.

In quell’occasione, Elisabetta festeggerà 96 anni, di cui 70 di Regno, e pare desideri fortemente che i duchi di Sussex siano presenti a Londra per l’occasione.

La mano tesa della Regina verso il nipote più piccolo riuscirà a dissipare liti e rancori venutisi e creare negli ultimi anni?