Chiara Ferragni senza freni: nuda sotto la doccia, lo scatto che ha sorpreso i fan

Come inaugura la nuova settimana la più nota e amata influencer del mondo? Chiara Ferragni appare senza freni su Instagram e si mostra in tutto il suo splendore, come mamma Natura l’ha fatta.

La più amata e seguita influencer di tutti i tempi, Chiara Ferragni, è amatissima dai suoi follower e ogni suo gesto diventa un ‘modello da seguire ed emulare’. Ecco che la moglie di Fedez è una dei volti noti più corteggiati dalle aziende per sponsorizzare i propri prodotti, visto che la Ferragni è sempre garanzia di successo.

La sua formula di successo è racchiusa nella semplicità: oltre ad essere bellissima, Chiara Ferragni si distingue per essere una giovane donna sempre alla moda ma mantenendo l’umiltà che la distingue e la rende una delle beniamine del mondo dei social.

Questo lunedì, 28 giugno 2021, però, la Ferragni compie un gesto che sorprende tutti: sono giorni di caldo rovente, l’estate 2021 è iniziata portando in tutt’Italia delle temperature molto elevate, che vanno oltre la media stagionale. La voglia di tutti gli italiani è quella di stare al fresco e così, Chiara Ferragni si scatta una foto in una posa davvero inaspattata.

Chiara Ferragni su Instagram: nuda sotto la doccia

La bellissima Chiara Ferragni inaugura questa settimana in un modo davvero inatteso, lasciando tutti i suoi follower a bocca aperta: la moglie del rapper Fedez si mostra sui social così come mamma l’ha fatta mentre sta per fare una doccia.

L’influencer si scatta una fotografia mentre è entrata in doccia ed è completamente nuda ma la sua posa tattica le permette di nascondere le forme perché la Ferragni è di spalle all’obiettivo della fotocamera. L’unico dettaglio in vista è il suo lato B, che Chiara Ferragni ‘nasconde’ con un enorme emoticon a forma di pesca.

L’immagine che lascia sognare i suoi fan, in un ‘vedo-non vedo’ è corredata dalla didascalia ‘Ciao Monday’ corredata dalla figura di una piccola pesca. Lo scatto di Chiara Ferragni ha fatto impazzire tutti i follower che immediatamente hanno lasciato una pioggia di like alla foto e tantissimi commenti di elogio, in soli pochi minuti dalla pubblicazione.

Chiara Ferragni e il suo corpo perfetto post partum

Da pochi mesi, la divina Chiara Ferragni è diventata per la seconda volta mamma della piccola Vittoria che è arrivata a completare l’amore della famiglia dell’influencer con il marito Fedez e il loro piccolo primogenito Leo.

La fashion blogger, però, nonostante il parto e l’allattamento, sfoggia sul suo profilo Instagram un corpo perfetto e molte follower si domandano quale sia il ‘segreto’ della Ferragni per il suo corpo. Così, qualche tempo fa, nelle Stories di Instagram Chiara Ferragni ha voluto sottolineare come, non sia importante il suo peso, ma il prendersi cura del proprio corpo, seguendo uno stile di vita e un regime alimentare corretto.

LEGGI ANCHE : Chiara Ferragni, i sandali di gomma e il prezzo da capogiro: quanto costano

LEGGI ANCHE : Chiara Ferragni e Fedez: avete visto dove vivono? | Un appartamento così nessuno se lo può permettere

La dolcissima e saggia Chiara, così, ha spronato tutte le ragazze a non seguire un peso specifico ma a puntare alla felicità, che non significa avere un ‘fisico perfetto’ e curare la propria salute.