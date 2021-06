Beatrice Valli, la ricordate a Uomini e Donne? Ecco com’era l’influencer

Beatrice Valli è stata una corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nota e apprezzata influencer, non tutti ricordano il suo percorso sentimentale con Marco Fantini. Ecco com’era negli studi televisivi di Cinecittà.

Il percorso a Uomini e Donne di Beatrice

Beatrice Valli è un personaggio pubblico ed è molto attiva sui social. Infatti ha tantissimi follower che lasciano commenti e mettono like a tutti gli scatti che condivide. Si tratta di foto artistiche e anche di vita quotidiana, non a caso mostra con fierezza i suoi tre figli. Alessandro è nato quando lei aveva 17 anni dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi mentre le due figlie, Bianca e Azzurra, sono frutto dell’amore con Marco Fantini. Nonostante siano passati tanti anni dalla scelta, i due sono sempre molto affiatati. Lui si è presentato per la prima volta nel programma della De Filippi per corteggiare la tronista Anna Munafò. Ha cercato in tutti i modi di conquistare il suo cuore, ma lei alla fine ha scelto il rivale Emanuele Trimarchi. La loro relazione è durata qualche mese, del resto Anna sapeva perfettamente che le cose sarebbero andate in questo modo. Tuttavia ha voluto fare una scelta di cuore. Nel frattempo la redazione ha proposto a Marco il trono che non ha esitato ad accettare. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere Beatrice. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, lavorava come commessa nel negozio di uno zio. Anche se ci sono state varie segnalazioni sul suo conto, lui le ha ignorate ed è andato via con Beatrice mano nella mano. Attualmente rappresentano una delle coppie più stabili e durature nate davanti ai riflettori di UeD. Molti non ricordano come era in quel periodo. Ecco una foto.

Una bellezza disarmante

Mettendo le foto a confronto di ieri e di oggi, si può notare che non c’è stato nessun drastico cambiamento in Beatrice. E’ pur sempre dotata di un fascino estremamente magnetico e naturale. Tuttavia qualcuno ha fatto delle insinuazioni nel corso del tempo. “Se ho fatto il filler alle labbra? Assolutamente no, se vedete le mie labbra più gonfie in alcune foto è merito del make up”, ecco come ha risposto la ragazza alla domanda posta da qualche utente social. Diverso è stato il discorso per il seno: “Ero molto giovane e ho allattato Alessandro per un anno, dopo di che il seno era sceso. Non me ne pento affatto e mi sento molto meglio con il mio corpo e penso che la chirurgia serva anche a questo”. Per lei, dunque, si può ricorrere al bisturi senza esagerare e quando bisogna risolvere un problema di salute.

Ludovica da UeD a oggi

Anche la sorella Ludovica Valli ha partecipato a Uomini e Donne, ma nel ruolo di tronista nel 2016. Tra i corteggiatori c’era Fabio Ferrara, ovvero colui che ha scelto. Sono andati anche a Temptation Island, ma le loro strade si sono separate in un secondo momento. A marzo ha dato la luce Anastasia, nata dalla relazione con Gianmaria Di Gregorio. Pare che lei sia ricorsa alla chirurgia estetica. Ha parlato solo del seno, ma alcuni sostengono che abbia ritoccato anche labbra, zigomi e mandibola.

