Paolo Bonolis, avete mai visto suo figlio? Chi è il 38enne, due gocce d’acqua

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dagli italiani nel mondo dello spettacolo. Non tutti sanno che ha un figlio di nome Stefano e che gli somiglia tantissimo. Ecco una foto.

Paolo Bonolis, avete mai visto suo figlio?

Di recente sui social sta circolando una notizia inerente alla partecipazione della moglie Sonia Bruganelli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Molti credevano che sarebbe stata una concorrente, ma in realtà sostituirà Pupo nel ruolo di opinionista e accanto a lei ci sarà Adriana Volpe. Durante un’intervista Paolo Bonolis ha riferito che sosterrà la moglie in questa nuova avventura televisiva. I due sono molto amati non solo per l’indiscussa professionalità, ma anche per l’amore che è alla base del loro matrimonio. Non tutti sanno, però, che il conduttore ha un figlio di 38 anni nato da una relazione precedente. Ecco ulteriori informazioni sul suo conto.

“Il primo figlio che si sposa”

Stefano è nato dal matrimonio di Bonolis con Diane Zoeller, una famosa psicologa americana. Sono convolati a nozze nel 1983, ma poi hanno deciso di divorziare nel dopo cinque anni. All’epoca Stefano era un bambino. Oggi conduce la sua vita a New York dove ha anche conseguito gli studi. Ha anche trovato li l’amore, dunque ha celebrato il matrimonio con Candice Hansen. L’intera famiglia Bonolis è stata invitata all’evento, dimostrando così di essere una famiglia allargata unita e affiatata. “Lui era emozionatissimo e lo erano tutti perché il primo figlio che si sposa…è stato emozionante il rapporto con i fratelli, erano tutti lì, il nostro maschi ha fatto da testimone, è stata un’unione di famiglia bella”, ecco le parole della Bruganelli rilasciate in un’intervista nello studio di Verissimo. Tutti sono concordi nel dire che Stefano assomiglia molto al padre. È stato fidanzato con Paola Caruso nel 2015 quando lei aveva il ruolo di Bonas in Avanti un altro!. La relazione non ha superato la distanza geografica che li separava. Stefano ama i gatti e ha una sorella di nome Martina. Non si sa altro sul suo conto, dal momento che Bonolis è riservato sulla sua vita privata, soprattutto sui figli.

Curiosità su Martina

Paolo Bonolis in tutto ha cinque figli: Martina e Stefano, nati nel primo matrimonio, e altri tre (Davide, Silvia e Adele) nati nel secondo con la Bruganelli. Anche Martina si è sposata oltreoceano con Tito Gaza, un comico famoso. Martina ha dato alla luce Theodor, dunque Bonolis è diventato nonno. La donna ha seguito le orme della madre nel mondo del lavoro, occupandosi soprattutto di bambini e donne vittime di violenza. Si dedica anche al teatro e non è molto social. Qualche volta ha pubblicato degli scatti della gravidanza in compagnia del marito.

