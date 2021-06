Denise Pipitone, la madre Piera Maggio una furia contro Quarto Grado

Non c’è tregua per famiglia che spera di avere notizie sulla piccola Denise Pipitone. Nonostante Piera Maggio abbia mandato una diffida al programma Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nuzzi non ha intenzione di mettere da parte la questione della scomparsa. Ecco la reazione della madre di Denise.

Piera Maggio una furia contro Nuzzi

Quarto Grado è il programma di Rete 4 che parla di cronaca e dei misteri irrisolti degli ultimi anni. Al timone della conduzione c’è Gianluigi Nuzzi, il quale sta facendo i conti con una situazione spiacevole. In poche parole è ai ferri corti con Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa tanti anni fa. La donna ha chiesto esplicitamente di non parlare più della vicenda che ha la figlia come protagonista. Il conduttore ha spiegato che non vuole far finire nel dimenticatoio la storia di Denise soprattutto per rispetto del pubblico. Ecco le sue parole chiare dirette: “Se Piera Maggio vuole delle scuse da noi, io le faccio. Ma c’è un patto importante tra Quarto Grado e i telespettatori. Questo patto ha una sola regola: la notizia prima di tutto. Questo vuol dire che noi non tacciamo nulla, noi rispettiamo tutti e non abbiamo la presunzione di risolvere i casi. Certo, possiamo avere un ruolo di stimolo per le indagini, raccontando però tutto, proprio tutto. E questo lo possiamo fare senza farci dettare le scalette o i temi da nessuno, se non dalla cronaca. La priorità è quella dei fatti”. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere.

“Siamo dispiaciuti…ma andremo avanti”

“Siamo stupidi?… Andremo Avanti… nelle sedi opportune! Non ci saranno vinti né vincitori, solo poco buonsenso, tanta ipocrisia e cattiveria. Siamo dispiaciuti…ma andremo avanti”, così Piera Maggio ha spiegato che continuerà nella sua azione pur di far prevalere la sua volontà. Passerà senza alcun esitazione alle vie legali contro il programma. Il motivo? A parer suo il caso della figlia è stato trattato in modo poco rispettoso nei suoi confronti. I telespettatori si ricorderanno sicuramente dell’intervento di Carmelo Abate, il quale ha avuto da ridire sulla relazione extraconiugale della donna con Piero Pulizzi. Abate non ha esitato a chiedere scusa, ma ha voluto ribadire un suo dubbio.

“Perché nessuno la vede, come è possibile?”

“Come è possibile che questa bambina a mezzogiorno lasci la casa della zia e nessuno la veda più. La risposta non è l’omertà dei mazaresi perché i mazzaresi non sono omertosi. È la domanda su cui ruota tutto: perché nessuno la vede, come è possibile”. Per il momento non è ancora chiara la situazione. Gli italiani sperano che la famiglia possa trovare al più presto la verità.

