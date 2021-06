“Ho bisogno di….” Romina Power sdolcinata: l’ex di Albano sogna ad occhi aperti

L’ex moglie di Albano Carrisi interagisce con i suoi follower attraverso la sua pagina Instagram e così Romina Power fa una confessione molto sdolcinata.

Sulla vita sentimentale di Romina Power, i suoi fan non hanno mai smesso di sperare per lei in un ritorno con il suo ex marito Albano Carrisi. Per lei e Albano, il web pullula di fan page che continuano a postare estratti delle loro canzoni e messaggi di speranza per un probabile ritorno, oppure veicolano messaggi di amore.

Di fronte a questa continua speranza di vederla riunita con l’ex marito, tempo fa, Romina Power aveva dato la sua spiegazione ritenendo che questo legame affettivo che molti italiani hanno verso la sua ex coppia con Albano, è dipeso dal ricordo di quegli anni insieme. La cantante ha poi rassicurato i suoi fan: “Di me e Albano insieme restano le canzone che non finiranno mai, neanche quando i nostri corpi non ci saranno più”.

Anche Albano si è trovato smesso a smorzare i sogni e le speranze dei fan, sottolineando come lui e Romina sul palco, a livello canoro, sono sempre gli stessi ma nella vita fuori molte sono cambiate. Per il cantante di Cellino San Marco, Romina è come una sorella perché adesso nel cuore c’è spazio solo per Loredana Lecciso.

Romina Power: confessione sdolcinata

“Ho bisogno di …” questa la premessa iniziale fatta dalla cantante Romina Power che, immediatamente, porta speranza nel cuore dei suoi fan che azzardano ipotesi: l’ex moglie di Albano ha bisogno di lui?

Anche questa volta le speranze su una probabile riconciliazione della ex coppia svanisce perché la Power ha bisogno di coccole, come lei stessa confessa e lo fa mangiando un delizioso piatto di carbonara in un ristorante, preparato dalla chef Filomena.

La Power immortala questo momento con una foto pubblicata su Instagram in cui, felice e radiosa, è intenta a mangiare un piatto invitante. Romina, nel suo consueto stile flower, appare sempre bellissima: lunghi capelli sciolti, una maglietta a manica corta color bianco, arricchita con dei fiori ricamati coloratissimi e un sorriso che incanta i fan.

“Spero nell’amore”

Bellissima e con la voglia di innamorarsi di nuovo: così Romina Power, di recente ospite nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, ha confessato alla conduttrice Serena Bortone di essere single ma di non voler finire la sua vita da sola.

Mentre Albano da tempo ha voltato pagina, creandosi una nuova famiglia con Loredana Lecciso e i loro due figli, Jasmine Carrisi e Albano junior, Romina Power, per lo meno dalle notizie pubbliche, non ha avuto nessun’altra storia d’amore.

In quest’intervista, dov’era presente anche sua figlia Romina Carrisi, la Power ha ammesso di sperare ancora nell’ amore e di trovare un uomo adatto a lei, intelligente e ironico e che soprattutto sia capace di amare, nel modo più intenso e spirituale possibile. Di fronte a queste parole, la conduttrice ha così fatto un simpatico appello per cercare il principe azzurro per Romina Power.