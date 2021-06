Samantha Curcio è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sta vivendo la sua favola d’amore con l’ex corteggiatore Alessio Ceniccola. Di recente ha fatto delle dichiarazioni con lo scopo di aiutare le donne che vivono il suo stesso disagio. Ecco di cosa si tratta.

La confessione di Samantha

Subito dopo Sophie codegoni la redazione ha dato la possibilità a Samantha Curcio di sedersi sul trono. È la classica ragazza della porta accanto, che si può incontrare tranquillamente per strada. È già comparsa nel piccolo schermo durante una puntata del programma Alta infedeltà, in cui aveva il ruolo dell’amante. È stata Deianira Marzano a farlo notare, insinuando che lei fosse presente nello studio solo per raggiungere la popolarità. Alla fine è andata via mano nella mano con Alessio Ceniccola. Quest’ultimo ha sempre detto che la reputa bellissima, anche se lei dice di avere qualche chilo in più. A lui non importa, ma Samantha non riesce a fare a meno di vivere un disagio che non ha esitato a esternare durante un’intervista.

“L’estate è un periodo molto difficile”

Samantha durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine si è aperta e ha parlato a ruota libera sé stessa. La sua storia con Alessio va a gonfie vele, come testimoniano delle foto che entrambi condividono su Instagram. Tuttavia l’ex tronista non ha mai nascosto di avere delle insicurezze legate al suo aspetto fisico: “L’estate è un periodo molto difficile per chi non si accetta e lo è anche per me. Negli anni sono diventata più forte e consapevole di chi sono, ma di certo non sono una donna d’acciaio: anche io i miei complessi. Per esempio penso che quest’estate in spiaggia Alessia avrà, rispetto agli amici, la ragazza più cicciottella. Per superarlo mi dico che comunque sono una donna simpatica, intelligente e che sono davvero fortunata a essere in salute, che la cosa più importante”. Per fortuna ha un fidanzato che sa apprezzarla e amarla per come realmente è. Anche i fan sono concordi nel dire che sia bellissima. Ha un visto stupendo e le forme perfette al punto giusto. Il suo messaggio sicuramente sarà utile per coloro che non si accettano allo specchio. La strada non è semplice, ma solo con impegno si arriverà ad accettarsi e…volersi bene.

Leggi anche -> Gemma Galgani dopo Uomini e Donne beccata così, la 72enne irriconoscibile

Niente convivenza per ora

“Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno e non abbiamo bisogno di millantare convivenze per far felici i followers”. La dichiarazione di Samantha ha messo a tacere coloro che stavano parlando di una convivenza. Anche se sono sicuri del proprio sentimento, non hanno ancora intenzione di fare questo salto nel vuoto. Ci sono tutti i presupposti, però vogliono andare con i piedi di piombo. I più ottimisti credono che tutto andrà per il verso giusto.

Leggi anche -> Uomini e Donne shock: saltano fuori i compensi di Tina e Gianni