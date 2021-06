Jasmine Carrisi dietro le quinte di Battito Live : eccola irriconoscibile

Nella foto che la piccola figlia di Albano ha pubblicato sul suo profilo Instagram sembra davvero un’altra persona e, così, seppur sempre bellissima, Jasmine Carrisi appare irriconoscibile.

Insieme al fratello minore, Albano junior, Jasmine Carrisi è una delle ultime di casa Cellino: la bellissima figlia del cantante e di Loredana Lecciso, è nata il 14 giugno 2001. Oggi è una meravigliosa ventenne che, cresciuta con tutte le canzoni melodiche di papà Albano, ha ereditato da lui la passione per la musica.

A quest’amore, Jasmine ha sommato il talento innato e la grinta del suo carattere e così, grazie a questi elementi, la piccola Carrisi si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo.

Non solo bravura, studio e talento ma anche bellezza: Jasmine è una giovanissima donna con un viso angelico e dal fascino ‘acqua e sapone’. Per questo motivo, una fotografia apparsa nelle sue Stories di Instagram ha, per un attimo, spiazzato i suoi follower.

Jasmine Carrisi, irriconoscibile su Instagram

Capelli lunghi biondi, un nasino all’insù, labbra carnose, zigomi alti e un taglio d’occhi un po’ orientale che incorniciano il colore chiaro: Jasmine Carrisi è davvero una bellissima ragazza che spesso appare in uno stile semplice e naturale.

Dietro alle quinte di Battito Live, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci, la giovane Jasmine si prepara per calcare il palcoscenico di Otranto e si affida alle mani dei truccatori. Così, dopo il make – up, pubblica un suo selfie nelle Stories di Instagram e appare quasi irriconoscibile.

Sempre bellissima ma con un trucco più marcato che la rende più matura rispetto ai suoi vent’anni, Jasmine Carrisi ha le palpebre truccate con un ombretto molto scuro che creano un contrasto con il colore blu degli occhi. A valorizzare gli zigomi c’è un make up marrone intenso che le scurisce l’incarnato chiaro e le labbra hanno un rossetto color carne.

Questo trucco un po’ dark rende diversa Jasmine Carrisi, rispetto a come siamo abituati a vederla ma è pur sempre una bellissima giovane donne che sta sbocciando.

Che rapporti ha Jasmine con Romina Power?

In barba a quanti avanzano ipotesi su presunte ostilità tra le due famiglie di Albano Carrisi, questa fake news va decisamente smentita. I figli di Albano e la prima moglie Romina Power hanno un rapporto molto sereno con i figli del cantante e Loredana Lecciso.

In diverse interviste la piccola di Cellino San Marco, Jasmine ha annoverato più volte la sua ‘sorellastra’ Cristel, come un punto importante della sua vita, un pilastro durante il periodo della sua crescita e soprattutto una donna dalla personalità molto dolce e premurosa. Insomma le sorelle, seppur solo di padre, dimostrano comunque di essere molto legate da un affetto familiare solido.

Lo stesso accade nel rapporto che Jasmine Carrisi ha con la ex moglie di suo padre, la Power. Anche con la donna, secondo quanto affermato dalla piccola Carrisi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, i rapporti sono molto sereni e distesi. Soprattutto durante il primo lockdown, la famiglia ‘allargata’ di Albano si è riunita nella tenuta pugliese e in quell’occasione Jasmine e Romina Power hanno avuto maggiori occasioni per approfondire il loro rapporto.