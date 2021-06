Ilary Blasi pubblica questa foto: arriva il commento di Massimiliano Rosolino

Dopo il grande successo ottenuto con la conduzione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si sta godendo delle meritate vacanze con l’intera famiglia all’estero, precisamente in Russia. Ha pubblicato una foto e non è passato inosservato il commento di Massimiliano Rosolino. Ecco cosa ha scritto il simpatico inviato.

La foto di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha riscosso un enorme successo al timone della conduzione del reality della sopravvivenza. Ha potuto contare su opinionisti d’eccezione: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini (scelta in seguito al rifiuto di Tina Cipollari). Secondo fonti attendibili pare che la rivedremo di nuovo alle prese con i naufraghi nella prossima edizione. In questi giorni la bellissima Ilary ha festeggiato il sedicesimo anniversario del matrimonio con il marito Francesco Totti. I due sono molto amati dagli italiani perché sono legati da un amore indistruttibile. Con l’intera famiglia hanno preparato le valigie per staccare la spina dalla routine quotidiana. Sono andati a Mosca, la caratteristica capitale della Russia. Essendo un personaggio pubblico, Ilary tende sempre a condividere gli scatti sul suo profilo Instagram. In quello più recente tiene la mano del marito sulla Piazza Rossa, con la chiesa di San Basilio sullo sfondo. In poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti, ma quello che ha scatenato il web è stato lasciato da Massimiliano Rosolino. Ecco cosa ha scritto.

“Saluta mia suocera”

Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino vuole sempre mettersi alla prova in nuove avventure. Dopo aver partecipato ad alcuni reality come concorrente, stavolta ha accettato con entusiasmo il ruolo di inviato. Durante le dirette ci sono stati dei battibecchi simpatici tra Ilary e Rosolino, dimostrando così l’intesa professionale. Sono rimasti in buoni rapporti, anche perché è impossibile non amare la simpatia partenopea dell’uomo. Non a caso ha scritto “Saluta mia suocera”, ovvero la madre della moglie Natalia Titova. Gli italiani sanno bene che la ballerina professionista di Ballando con le stelle è nata proprio a Mosca il 1° marzo 1973. Le sue parole hanno regalato un sorriso agli utenti social che hanno espresso un loro giudizio sul suo intervento: “Massimiliano spirito napoletano”, “I generi salutano sempre le suocere”. Non sono mancate le critiche rivolte a Ilary, ma lei sa che bisogna ignorare ciò che procura solo noie. Del resto è questo l’altro volto della medaglia della popolarità.

Leggi anche -> Ilary Blasi la confessione hot sul marito Totti: la conduttrice senza freni

Un weekend da turisti

Nelle Instagram stories Ilary Blasi ha pubblicato anche delle foto della metropolitana moscovita, la quinta più famosa del mondo con oltre 40 stazioni ritenute patrimonio culturale. L’intera famiglia si è recata poi a palazzo del Cremlino, nel teatro Bolshoi e nella cattedrale di Cristo Salvatore. In modalità turisti hanno visitato le bellezze della città senza il rischio di essere riconosciuti da ogni singolo passante.

Leggi anche -> Ilary Blasi e Totti, si allarga la famiglia: la novità e il commento del Pupone