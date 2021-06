Barbara Berlusconi come non l’avete mai vista: il drastico cambio look

Figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Barbara Berlusconi è un’apprezzata dirigente ma anche un’icona di stile: il suo ultimo – e drastico – cambio look ha davvero lasciato tutti di stucco.

Classe 1984, Barbara Berlusconi è mamma di quattro bambini ed è in attesa del quinto: Alessandro ed Edoardo, che ha avuto dall’ex compagno Giorgio Valaguzza, e Leone e Francesco Amos, nati dall’amore con Lorenzo Guerrieri. Solo qualche mese fa, la figlia dell’ex premier aveva annunciato la quinta gravidanza sottolineando di desiderare una femminuccia ma, pare, che anche questa volta si tratti di un fiocco blu.

Solita condividere sui social alcuni dei momenti riguardanti la sua vita familiare, la Berlusconi ha deciso di stupire tutti i follower con uno scatto che ha destato scalpore e che sarà destinato a diventare di tendenza. Abbandonato il classico biondo, infatti, Barbara ha optato per un look molto estivo e fresco, in voga tra le più giovani e pronto a diventare uno dei must have dell’estate 2021: ecco di cosa si tratta.

Barbara Berlusconi cambia look, addio capelli biondi

Da sempre affezionata al colore biondo e ai capelli lunghi oltre la spalla, Barbara Berlusconi aveva già dimostrato di essere diventata insofferente alla sua classica immagine.

Così, qualche settimana fa, si è mostrata su Instagram con un caschetto biondo che ha scatenato subito la reazione dei fan.

Addio ai capelli lunghi e morbidi addolciti dalle onde bionde, per Barbara Berlusconi è arrivato il momento di osare sperimentando nuovi tagli di capelli.

Ma il caschetto non è stata la sola scelta drastica della figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario: la giovane imprenditrice, infatti, ha deciso di osare ancora di più e ha abbandonato la tinta bionda e preferendole quella rosa.

Il nuovo taglio di capelli unito alla tendenza della chioma pink, dunque, sarà destinato a rendere Barbara Berlusconi una delle donne più imitate dell’estate 2021.

Barbara Berlusconi look sportivo: l’ultimo scatto

In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, inoltre, la Berlusconi ha voluto rendere più sbarazzino il suo nuovo look arricchendolo con accessori e dettagli sportivi o casual.

“Quando il mio look viene scelto dai più piccoli!”, ha scritto lei a corredo della foto che la ritrae con un cappellino da basket, una camicia rosa fantasia e un paio di cerchi di brillanti alle orecchie.

Nonostante lo stile non sia quello che solitamente la contraddistingue, anche con un look casual Barbara Berlusconi non sbaglia un colpo e convince tutti i suoi follower.

Quasi 4 like per lo scatto della figlia dell’ex premier e altrettanti commenti positivi da parte dei fan che hanno dimostrato di aver particolarmente apprezzato il cambio stile della 36enne.