Una Vita, anticipazioni giovedì 1 luglio: chi ha denunciato Maite

Come di consueto nel pomeriggio di giovedì 1 luglio andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita. Scopriamo alcune anticipazioni.

Arrivata nel nostro paese nel giugno del 2015, Una Vita ha conquistato in pochissimo tempo milioni di telespettatori diventando una delle soap opera più apprezzate del panorama italiano grazie alle intriganti trame e ai coinvolgenti intrecci amorosi. Ad oggi in Italia sono stati trasmessi 1199 episodi nell’arco di ben 7 stagioni.

L’arresto di Maite

L’arresto di Maite ha stupito tutti e sconvolto la comunità. Inoltre è avvenuto proprio sotto gli occhi della sua dolce metà, Camino nel ristorante del fratello Emilio, che era stato incaricato dalla madre di tenere d’occhio la sorella. Camino, infuriata per quanto accaduto si scaglierà contro la madre, Felicia, accusandola di aver denunciato Maite alle guardie per la loro relazione clandestina. Subito dopo, la giovane Pasamar si rivolgerà a Liberto facendo leva sul suo senso di colpa, nel tentativo di farsi aiutare per scoprire chi abbia denunciato la pittrice.

Chi ha denunciato Maite

L’arresto di Maite ha scosso notevolmente Camino ma per fortuna, dopo l’interrogatorio da parte del commissario, la giovane Pasamar sembra essere al riparo da possibili accuse. Nessuno sa che lei è l’amante della pittrice, ad eccezione della persona che ha denunciato l’artista per immoralità. Per questo motivo, Camino si metterà subito al lavoro con l’aiuto del titubante Liberto, per capire chi abbia spifferato tutto alle guardie.

I sospetti di Camino

Le prime tracce la condurranno da una lavandaia, Concha Lopez. Ma perché la donna avrebbe dovuto fare un gesto del genere? I sospetti di Camino sono sempre più concreti, infatti la giovane crede che dietro questo diabolico piano ci sia la madre, Felicia.