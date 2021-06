Carolina Marconi e il tumore: “Tra pochi giorni secondo ciclo di chemio rossa”

Carolina Marconi dovrà sottoporsi al secondo ciclo di chemio: in un post su Instagram racconta le difficoltà legate alla terapia dopo l’intervento di rimozione del tumore.

Attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, Carolina Marconi ha condiviso con i suoi fan il momento difficile che sta attraversando. La showgirl, infatti, ha scoperto di avere un tumore al seno e da allora ha deciso di rendere partecipi i suoi follower del suo percorso di cura, affrontando lo scoglio della malattia giorno dopo giorno con grande coraggio.

La scoperta del tumore al seno

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram il 20 maggio, Carolina Marconi ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere malata di cancro e, dopo l’iniziale paura, la decisione di sottoporsi subito a un intervento per l’asportazione del tumore. Un’operazione, quella del 6 aprile, durata quasi 8 ore ma che non ha fatto perdere all’ex concorrente del Grande Fratello nemmeno un briciolo di vitalità.

Il secondo ciclo di chemio

Da quel momento, Carolina Marconi ha documentato giorno dopo giorno la sua vita dopo l’operazione al seno e i conseguenti cicli di chemioterapia a cui ha dovuto necessariamente sottoporsi. Proprio nell’ultimo post pubblicato ieri su Instagram, la showgirl ha comunicato ai suoi follower che presto dovrà sottoporsi al secondo ciclo di chemioterapia. “Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa”, ha scritto l’ex gieffina, rivelando anche alcune paure in merito agli effetti collaterali della terapia, come il vomito o la caduta dei capelli.

Energia, coraggio e positività

Un timore che, purtroppo, è diventato realtà. “Stamattina mi sono accorta che un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo, ta un po’ mi vedrete pelatina”, ha rivelato Carolina Marconi con un pizzico di ironia. La showgirl ha anche confidato ai suoi fan di non voler radersi il capo prima della caduta di tutti i capelli. Nonostante questo piccolo inconveniente, comunque, l’attrice cerca di affrontare questo momento critico con grande forza e positività. In più, cerca di mantenere il suo corpo in perfetto equilibrio: segue infatti un moderato allenamento per tenersi in forma, evitando ovviamente sforzi eccessivi, accompagnato da un’alimentazione corretta e salutare. Niente fritture, carne rossa, latticini e, naturalmente, niente dolci.

Le parole di Carolina Marconi

Durante queste prime settimane di chemioterapia, Carolina Marconi ha già perso 3 chili. Ma non è di certo intenzionata a perdersi d’animo. Su Instagram scrive: “mi sento benissimo anche se un po’ stanca ..inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive ,il segreto è nn perdersi mai d’animo e tirarsi su ..ci sono dei giorni duri si certo sono umana 😅🤪ma proprio in quei giorni più difficili cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi magari progettando il lavoro, dipingendo ,cucinando poi se sono proprio stanca mi butto sul divano ,leggo un bel libro ,guardo una bella serie e ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà e diventerò una persona migliore sicuramente di oggi.”