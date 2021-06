Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Affi Fella si è rifatta: che intervento ha subito

La ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ha ceduto al fascino della chirurgia estetica dopo la nascita del figlio Tommaso e ha ammesso candidamente di essersi rifatta una parte del corpo.

Sara Affi Fella è stata una delle protagoniste più discusse di Uomini e Donne. Accomodatasi sul trono di Canale 5 dopo l’esperienza a Temptation Island con l’ex fidanzato Nicola Panico, concluse il suo percorso televisivo scegliendo Luigi Mastroianni. A distanza di mesi, però, si scoprì che Sara aveva raggirato la redazione di Maria De Filippi e continuato la sua relazione amorosa con Panico nonostante l’impegno televisivo.

Una vera e propria bomba mediatica per la Affi Fella, che fu costretta ad allontanarsi per un lungo periodo dai social onde evitare gli insulti del pubblico da casa e degli internauti. Un periodo difficile per la ex tronista che, a distanza di anni da quella spiacevole situazione, ora vive una vita completamente diversa: è felicemente fidanzata con Francesco Fedato ed è diventata mamma del piccolo Tommaso. E, proprio la nascita del bimbo, l’ha costretta a cedere al fascino della chirurgia estetica.

Sara Affi Fella, cosa ha rifatto

Sempre molto attiva sui suoi profili social, Sara Affi Fella sta vivendo un periodo felice grazie all’incontro con il compagno e alla nascita del loro primo figlio.

Per l’intera gravidanza, la ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso emozioni e sensazioni dei nove mesi, mostrandosi senza filtri e con un corpo completamente diverso da quello a cui i suoi follower erano abituati.

Il seno di Sara Affi Fella, infatti, appariva particolarmente prosperoso e, poco dopo la nascita di Tommaso, ha subito una grandissima trasformazione

Per questo motivo, la ex tronista ha deciso di ricorrere all’uso della chirurgia estetica e modificare quella parte del corpo che, a suo dire, era diventata “no comment”.

“Ti sei rifatta il seno, vero?”, le ha domandato una fan cui Sara ha replicato: “Sì vero, anzi verissimo”.

Sara Affi Fella dopo il parto: “Era no comment…”

“In gravidanza il seno era aumentato tantissimo! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato…no comment”, aveva aggiunto ancora Sara Affi Fella decidendo di non nascondere l’intervento di chirurgia estetica cui ha deciso di sottoporsi.

In diverse occasioni, tuttavia, la ex tronista era stata accusata da alcuni hater di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare alcune parti del suo corpo.

Molti, infatti, hanno in passato sostenuto che la Affi Fella avesse le labbra rifatte, ma lei aveva più volte smentito sottolineando che fossero una delle caratteristiche assolutamente naturali.

L’intervento al seno, invece, è stato evidente a tutti e Sara ha preferito raccontarsi senza filtri ai fan senza nascondere il disagio provato dalla trasformazione del suo corpo post-gravidanza.