Rivelazioni piccanti di Giulia Salemi su Pierpaolo: “Occhi e bocca grandi. Il resto…”

Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Tutti si sono ricreduti sul loro conto, dal momento che sono sempre più innamorati. Di recente Giulia ha fatto delle dichiarazioni piccanti sul suo fidanzato. Ecco cosa ha detto.

L’esperienza del Gf Vip di Giulia e Pierpaolo

I telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini sanno senza dubbio che Giulia Salemi è entrata in un secondo momento nella casa più spiata d’Italia. Pierpaolo ha iniziato quest’avventura fin dal primo giorno e non ha mai nascosto il suo interesse per Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima non è mai andata oltre l’amicizia, ragion per cui l’ex velino di Striscia la notizia si è allontanato. Il distacco definitivo è avvenuto quando la donna ha lasciato la casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco. Nel frattempo Giulia si è messa in gioco davanti alla telecamere e con il passare dei giorni si sono avvicinati sempre più. Hanno affrontato vari ostacoli, in primis la famiglia di lui perché preferiva l’ex di Flavio Briatore. Inoltre i compagni d’avventura Tommaso Zorzi e Dayane Mello non credevano nei sentimenti di Giulia. Una volta spente le telecamere, molti pensavano che si sarebbero lasciati. Attualmente non solo stanno ancora insieme, ma sono riusciti a far trionfare il loro amore. Compaiono felici e raggianti sui social, come in un video recente che ha scatenato il web. Ecco il motivo.

Il video che sta spopolando sul web

In poche parole l’influencer italo-persiana ha realizzato un video che poi ha condiviso su Instagram. Ha inquadrato per tutto il tempo Pierpaolo e ha utilizzato dei filtri per poi commentare la grandezza degli occhi e delle labbra del fidanzato. Si è lasciata andare in battute piccanti, lasciando intendere che che il ragazzo anche altre qualità: “Occhi e bocca grandi. Il resto…”, ecco cosa ha detto. Dopo essersi resa conto di aver esagerato, Giulia scoppiata a ridere. La reazione di lui, invece, è stata diversa. I fan hanno notato una certa perplessità nel suo sguardo, fatto sta che si sono divertiti nel simpatico siparietto. Ciò dimostra che i due sono molto affiatati e non smettono mai di regalare risate ai rispettivi follower.

Dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

Durante una puntata de Il punto Z Cecilia Rodriguez ha fatto delle dichiarazioni. Ha detto di aver conosciuto Giulia in passato per motivi di lavoro. Quando è uscita dalla casa mano nella mano con Francesco Monte, suo ex fidanzato, si sarebbe aspettata una chiamata. Questo confronto non c’è mai stato, di conseguenza la sorella di Belen si è allontanata definitivamente. Non si aspettava nulla, ma ha solo capito che dal loro rapporto non doveva aspettarsi nulla.