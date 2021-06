Elodie pubblica questa foto, arriva il commento di Emma Marrone: eccole dopo il litigio

Molto attiva sui social dov’è seguita da un milioni di followers Elodie riesce ad attirare l’attenzione anche quando non canta. L’artista che ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione ad Amici dove non ha vinto ma è emersa grazie al suo talento è oggi una cantante affermata, leader delle hit soprattutto estive. In questi anni Elodie ha saputo dimostrare d’essere eclettica e versatile, un’artista tutto tondo e la recente partecipazione a Sanremo come co- conduttrice ha confermato il suo talento espresso in modalità diverse.

Elodie iconica su IG: “Jane Fonda wannabe”

Fidanzata con il rapper Marracash di cui si dice essere molto presa anche se per il momento non le piace fare progetti futuri Elodie pubblica in modo costante scatti iconici sul suo account Instagram dove condivide la quotidianità ma anche i momenti di lavoro. Seguita anche per i suoi outfit griffati e sempre molto originali Elodie in questi giorni ha condiviso uno scatto dove appare con occhiali scuri e look aerobico d’ispirazione anni ’80: “Jane Fonda wannabe🐾💚” ha scritto la cantante. Inutile dire quanto sia glam e quanto sia stato apprezzato lo scatto dai fans che non hanno potuto fare a meno di commentare in modo positivo le immagini decisamente cool e easy,

Il post è stato notato anche da Emma Marrone che ha lasciato alcune emoticon di fuoco alla sua amica. Emma e Elodie si sono conosciute ad Amici nel corso dell’edizione in cui la Marrone era coach. Il talent è stato il trampolino di lancio per entrambe le artiste che durante quell’esperienza sono diventate molte amiche tanto che Emma ha sempre manifestato attenzione e protezione nei confronti della cantante romana che prima di raggiungere il successo aveva già fatto X Factor. Emma e Elodie hanno coltivato la loro amicizia in modo passionale tanto da condividere gli stessi agenti e casa discografica, un rapporto sincero e quasi simbiotico che ad un certo punto ha subito un arresto.

Elodie e Emma ecco perchè hanno litigato

Dopo essere state molto amiche, affiatate e sincere l’una con l’altra Elodie e Emma si sono allontanate. In molti hanno parlato di una lite fra le due cantanti ma secondo quanto ha riportato la fidanzata di Marracash il distacco è stato una atto dovuto. A Vanity Fair Elodie ha spiegato d’essersi sentita dipendente da una rapporto eccessivamente vincolante:

LEGGI ANCHE -> Elodie si mostra senza filtri e trucco: eccola completamente al naturale

“Era diventata la mia coperta di Linus, ma io non sono una che si lascia sostenere troppo a lungo. Temevo di dipendere da lei e l’idea mi terrorizzava. Temevo che io e gli altri avessero potuto confondere la stima con l’emulazione. Staccarmi è stato difficile ma necessario, dovevo volare senza paracadute ad un certo punto. Le sarò comunque grata per sempre, siamo legate in ogni caso”. Oggi le due cantanti sono tornate amiche e hanno superato ogni contrasto: i commenti social lo confermano.