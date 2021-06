Il Commissario Montalbano: annuncio sul futuro della fiction

Il Commissario Montalbano torna in tv con due episodi inediti! La notizia resa nota dall’informatissimo Davide Maggio sul suo sito è stata accolta con entusiasmo dai fans della fiction che sono numerosissimi. Com’è noto la serie nata dal genio di Andrea Camilleri e portata al successo dall’eclatante interpretazione di Luca Zingaretti miete ascolti da record d’anni, anche in replica è imbattibile e ancora nessun programma è riuscito a reggere il confronto.

Il Commisario Montalbano: presto di nuovo sul set

Dopo la morte di Camilleri che a Montalbano ha dato tutto se stesso sentendolo un personaggio suo ma da condividere con il pubblico in molti hanno pensato che la fiction si dovesse concludere con l’episodio “Il metodo Catalanotti” senza il suo autore il commissario più amato della tv non aveva ragione d’esistere e nessuno sarebbe stato all’altezza di ripetere il successo scritto da Camilleri. Inoltre anche lo stesso Zingaretti in più interviste ha spiegato che la more d’Andrea Camilleri ha cambiato molte cose soprattutto sul set. Tutte ragioni che hanno fatto pensare che il Commisario Montalbano non potesse avere un seguito e fosse destinato solo alle repliche.

La notizia data da Davide Maggio e che riguarda due episodi inediti lascia tutti a bocca aperta, e attiva un entusiasmo davvero inaspettato che il pubblico non ha esitato a nascondere. Maggio avrebbe intercettato le dichiarazioni rese in un’intervista da Angelo Russo, alias l’agente Catarella che ha confermato che presto cominceranno le riprese delle nuove puntate di Montalbano: “Palomar (società di produzione della serie, ndDM) ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche Riccardino.” Ha riferito l’attore a all’emittente locale Teleiblea. Non sono stati rivelati altri dati ma sicuramente gli episodi inediti saranno visibile nel 2022.

Il Commissario Montalbano previsti due episodi inediti

In merito alla possibilità della realizzazione di nuovi episodi di Montalbano anche Zingaretti ha lasciato aperto uno spiraglio pur restando vago e incerto. In una recente intervista aveva infatti dichiarato che la scomparsa di Camilleri e l’avvento del Covid avevano posto un limite ai nuovi progetti di cui oggi è possibile parlare: “Quando il lutto per le perdite dei colleghi e di Camilleri sarà elaborato e la vita avrà ricominciato a correre dopo la pandemia vedremo se e come tornare sul set”.

L’attore fa riferimento quando parla di lutti alla scomparsa di Camilleri ma anche del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri protagonisti del dietro le quinte del successo di Montalbano. Inoltre Zingaretti non può non tener conto del Covid che se oggi appare meno violento è ancora presente e non bisogna abbassare la guardia. Tuttavia il protagonista e tutto il cast della popolare fiction è pronto per tornare sul set il prima possibile.