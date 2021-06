Anticipazioni Una Vita: un addio e due matrimoni sconvolgeranno Acacias

Nuovi importantissimi colpi di scena in arrivo su Canale 5: il mese di luglio sarà ricco di vicende per i protagonisti di Una Vita, la seguitissima soap. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni!

Camino continua a lottare per amore: vuole sapere chi e cosa c’è dietro l’arresto di Maite. La donna è sempre più convinta che ci sia lo zampino di sua madre, ma scopre che a fare la denuncia è stata una lavandaia di nome Concha.

Intanto Susana e Armando tornano ad Acacias, ma nessuno osa dire loro cosa sta accadendo. Il segreto viene presto a galla e Armando è deciso ad aiutare la pittrice, che nel frattempo viene picchiata in carcere.

Una Vita, la decisione inaspettata di Camino sconvolge Maite

Camino scopre delle violenze fisiche subite da Maite e ne è devastata. A questo punto subentra Felicia che propone un patto: potrebbe aiutarli a far rilasciare Maite, ma solo convincendo Camino a sposare Ildefonso. La pittrice sarà costretta a lasciare Acacias in cambio. Ildefonso riuscirà a spingere la lavandaia a ritirare la denuncia e Maite uscirà di prigione: promessa mantenuta, così Camino chiederà a Ildefonso di sposarla!

Si tratta solo di una finzione: Camino farà pensare a tutti di voler tornare alla sua vecchia vita, sperando di poter ritrovare la sua amata quando le acque si saranno calmate. Intanto la situazione per Genoveva si complica: Mendez annuncia di avere un testimone che l’accusa di essere la responsabile dell’omicidio di Ursula.

Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e il Commissario e decide di fuggire, mentre Felicia riesce ad eliminare Agustina. Felipe chiede alla domestica di continuare a lavorare per lui solo nel suo vecchio appartamento. Per gli Alvarez Hermoso arriva così una nuova cameriera, Laura. Una donna avvolta nel mistero, che genera una serie di sospetti.

Santiago lascia Acias, ma prima tenta di convincere Marcia a seguirlo. La Sampaio non ha alcuna intenzione di perdonarlo e resta nel quartiere. Israel decide di affrontare Genoveva: i due hanno un’accesa discussione, che viene ascoltata da Laura. Anche Genoveva e Marcia litigano: la prima accusa la Sampaio di aver tentato di buttarla giù dalle scale e così l’avvocato è costretto a cacciare via la sua amata.

Anticipazioni Una Vita, scontro finale tra Genoveva e Marcia

Marcia decide finalmente di confessare a Felipe quello che ha scoperto da Andrade su Genoveva e Santiago. Di contro Mendez accusa sia lei che Santiago di essere i responsabili dell’omicidio di Ursula. Marcia e Genoveva si incontrano e non c’è più modo di fermare la tragedia a Una vita: Genoveva uccide Marcia e Felipe è colpito da un grande dolore, deciso a scoprire la verità a tutti i costi.

Per un amore che finisce, ce ne sono altri che nascono. Ad Acacias arriva Alodia, la cugina di Julio, che diventa la nuova domestica dei Dominguez. Intanto, Cinta torna nel quartiere dopo la tournée e decide di sposare Emilio al più presto. Bellita nutre dei dubbi sull’orientamento sessuale del marito, dopo aver visto il rapporto nato tra lui e Julio. Arriva la confessione inaspettata e Bellita lo caccia di casa! Ad Acacias ci saranno quindi ben due matrimoni da celebrare: quello di Cinta ed Emilio e quello di Camino e Ildefonso.

Per i Palacios continuano i problemi con Moncho. Lolita vuole far battezzare il piccolo con le acque di Cabrahigo e, dopo varie insistenze, Ramon alla fine accetta la sua proposta. In un secondo momento il piccolo Moncho si sente male e viene trasportato in ospedale: il battesimo sarà rimandato.