Cristina Chiabotto, prima uscita da mamma: in costume bellissima con una linea invidiabile

Prova costume post parto superata a pieni voti per Cristina Chiabotto che viene paparazzata dal settimanale Gente, che le dedica la copertina, e mostra una linea davvero invidiabile.

Non a caso Cristina Chiabotto, nel lontano 2004, è stata eletta Miss Italia: all’epoca giovanissima, appena 18 anni compiuti, nata nel 1986, la bellissima Reginetta grazie al titolo di bellezza d’Italia riceveva grande popolarità. Di Cristina Chiabotto è sempre piaciuto il suo fisico statuario, alta ben 1 metro e 82 centimetri, ed un viso dai tratti delicati e gentili, arricchito da un ampio e radioso sorriso.

Dopo aver guadagnato il titolo di più bella d’Italia, la Chiabotto ha avuto diverse esperienze nei vari settori del mondo dello spettacolo, dimostrando di essere versatile e capace nelle diverse situazioni: è stata protagonista di una pubblicità di successo insieme al calciatore Del Piero, è stata inviata al Festival di Sanremo, si è messa in gioco come concorrente del talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

E’ stato proprio quest’ultimo programma ad essere galeotto per il suo incontro con l’ex compagno, l’attore Fabio Fulco, al quale è stata legata da ben 12 anni di relazione per poi concludere la storia d’amore.

Cristina Chiabotto al mare: ecco la sua linea invidiabile

La prima apparizione post parto per Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, è un pienone di successo: la bellissima showgirl appare in perfetta forma, indossando un costume intero e presentando una linea invidiabile. A dedicarle la copertina è la rivista Gente che ha paparazzato la bellezza di Cristina Chiabotto, da poco mamma.

Infatti dopo la sua lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha trovato la felicità nelle braccia di Marco Roscio, che ha sposato lo scorso 2019. Dal loro amore, lo scorso 7 maggio 2021, è nata la loro primogenita di nome Luce Maria.

Sono, così, passate pochissime settimane dal parto ma Cristina Chiabotto, così come si vede, supera la prova costume a pieni voti.

“Chiedimi se sono felice”

La recente maternità ha reso ancora più bella una già bellissima Cristina Chiabotto: adesso nelle foto e nei video che l’ex Miss Italia pubblica, appare sempre con un sorriso radioso e luminoso.

La stessa Chiabotto aveva annunciato la nascita della sua ‘baby girl juventina’ pubblicato un dettaglio della manina della bambina e dedicando a lei parole ricche di amore: “Sei la nostra luce. Già di amiamo tantissimo” aveva scritto lo scorso mese.

Così la bellissima showgirl, che sprizza gioia da tutti i pori, condivide con i suoi follower i momenti speciali che sta vivendo con la sua primogenita: pubblica così un video nelle Stories dove la piccola Luce fa un sonnellino sul petto di mamma Cristina e lei la coccola con tanta felicità.

La Chiabotto, inoltre, pubblica anche la foto della prima passeggiata in parco con sua figlia: la ex reginetta di bellezza indossa uno short e una maglia bianca che lascia scoperte le spalle e già dimostra di essere rientrata nella giusta forma, dopo la gravidanza, ed essere sempre fashion e alla moda, all’ultimo grido in ogni occasione.