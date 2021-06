Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 1 luglio: la rivelazione di Nora

In attesa della messa in onda della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, è attualmente possibile godere delle repliche pomeridiane della fiction su Rai 1. Scopriamo insieme alcune anticipazioni sull’episodio che sarà trasmesso giovedì 1 luglio.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore ha in pochissimo tempo conquistato il pubblico da casa grazie alle coinvolgenti trame e agli affascinanti personaggi che popolano la fiction. Inoltre dal 2018 è stata inaugurata la messa in onda nella fascia pomeridiana che sembra abbia rinnovato la fortuna della fiction riuscendo a conquistare nuovi telespettatori,

Il ritrovamento di Marta

Nell’episodio in onda giovedì 1 luglio, Vittorio Conti e Umberto Guarnieri-dopo non aver trovato Marta nella Villa di Rapallo- temendo il peggio si avventureranno alla ricerca della ragazza nella natura selvaggia. Proprio quando i due uomini staranno per perdere le speranze riusciranno a trovare la giovane e a metterla in salvo potendo tirare un sospiro di sollievo.

La rivelazione di Nora

Nel frattempo Nora, infuriata per la scoperta del tradimento da parte del marito con la cantante Amato, deciderà di riunire la stampa per rivelare pubblicamente la relazione clandestina dell’uomo lasciando tutti a bocca aperta. La situazione porterà le testate a puntare i riflettori sulla figlia di Nora, Agnese che si troverà in una situazione decisamente scomoda oltre a dover affrontare la sofferenza del momento.

Nicoletta diventa mamma

I brutti eventi saranno seguiti da un lieto evento, infatti al Paradiso delle Signore, Nicoletta sta per mettere al mondo la sua bambina. Ovviamente, Silvia correrà al negozio volendo essere presente in un momento così importante per la figlia. La nascita della piccola Margherita, riempirà di gioia i cuori dei presenti che non potranno trattenere le lacrime alla vista di un evento così bello. Nel frattempo Clelia potrà finalmente mettere fine a un incubo che ormai la perseguita da tempo. Infatti Oscar, grazie all’aiuto di Luciano, sarà arrestato.