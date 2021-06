Tomaso Trussardi, il primo incontro con Michelle: il retroscena

Una coppia solida e innamorata, come il primo giorno: stiamo parlando di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Sapete come si sono conosciuti? C’è lo zampino di un noto giornalista dietro il loro incontro.

Michelle Hunziker è una donna felice: una moglie innamorata e una madre orgogliosa di tre meravigliose figlie.

Dall’amore con Eros Ramazzotti è nata Aurora, mentre dal legame con Tomaso Trussardi sono nate Sole e Celeste.

Vittorio Feltri, il Cupido dell’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Non tutti sanno che, proprio dietro il rapporto con Tomaso c’è l’aiuto di un personaggio molto noto, Vittorio Feltri: il giornalista, ospite di Piero Chiambretti, ha dichiarato di essere stato l’artefice del primo incontro della coppia, avvenuto in una cena in cui lui era presente. “Tommaso Trussardi è un amico, una sera nel ristorante arriva Michelle Hunziker che è una mia amica da tantissimo tempo, il cameriere mi avvisa che è arrivata la Hunziker e dico a Trussardi ‘Vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica’”, ha detto Feltri, sottolineando la timidezza iniziale dell’uomo.

Un incontro che è poi andato a finire bene, come spiega il giornalista: “Mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato ‘Regalale un paio di borse’ e gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene”. Feltri ha anche confessato che sarebbe stato proprio lui ad aver inviato i primi messaggini per aiutare l’amico a corteggiare la showgirl. “Ora però devo dire una cosa riservata: i primi messaggini alla Hunziker glieli ho scritti io. Messaggini che non fossero troppo espliciti, ma delicati, ma sono stato in grado di fare dei messaggi che hanno colto l’obiettivo”, ha detto.

Michelle: “Ecco come mi ha conquistata mio marito Tomaso”

I due sono sposati dall’ottobre del 2014 e pensano ad allargare la famiglia con l’arrivo di un maschio. L’amore è arrivato nella vita di Michelle quando ormai la conduttrice non ci credeva più. «Ho ricominciato daccapo quando non sembrava più possibile. A volte penso che i casini, i problemi, le lotte della mia vita, tutto sia successo perché volevo arrivare qui, accanto a Tomaso Trussardi», aveva raccontato tempo fa.

L’uomo è riuscita a conquistarla con il suo modo di fare, una gentilezza antica che ha scalfito la corazza che la Hunziker si era costruita dopo la fine dell’amore con Ramazzotti. Il fascino di Tomaso ha avuto la meglio sui dubbi di Michelle e la donna non ha avuto dubbi: era quella la persona con cui avrebbe voluto passare il resto della vita. «È un uomo d’altri tempi, ti apre la portiera della macchina, mi ha corteggiato per tre mesi prima di fare il primo passo», ha raccontato Michelle. Chi ha fatto il primo passo? Lo racconta la showgirl: «Ogni sera mi riaccompagnava a casa dandomi un bacio sulla guancia. Ero arrivata a pensare: «non è che vuole una migliore amica?». Finché poi alla fine l’ho limonato io».