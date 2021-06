Armando Incarnato, nuova versione del cavaliere su Instagram. Come si è mostrato

Armando Incarnato è un cavaliere del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre ad aggiornare il suo profilo Instagram. Di recente si è mostrato in una versione tale da togliere il fiato alle sue fan. Ecco come si è mostrato.

Il percorso a UeD di Armando

Da anni Armando Incarnato sta cercando di trovare l’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. Quando ha messo piede per la prima volta nel programma si è focalizzato su Noel Formica, ma le cose non sono andate bene. Per questo motivo si è rimesso in gioco e ha corteggiato prima Ursula Bennardo e poi Ida Platano. Neanche stavolta c’è stato un lieto fine perché Ursula è tornata tra le braccia di Sossio Aruta mentre l’altra aveva dato priorità a Riccardo Guarnieri. Da allora non ha incontrato più nessuna in grado di fargli battere il cuore. Come se non bastasse ogni sua conoscenza è stata messa in discussione da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Secondo il loro parere lui sarebbe solo alla ricerca della popolarità, però per fortuna i fan credono nell’esatto opposto. Di recente l’affascinante cavaliere napoletano si è mostrato in una versione intrigante ed elegante allo stesso tempo sui social. Ecco lo scatto.

“Il cuore si nutre di luce”

“Ricordate che il cuore si nutre di luce, nonostante sia sempre all’ombra…”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del post che include due foto. È stato pubblicato un’ora fa e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che Armando è molto seguito e amato sui social. “Stupendo”, “Che stile”, “Sei bellissimo” e tanti altri commenti sono stati lasciati dagli utenti social. Nella prima l’uomo indossa un completo tendente al blu con una camicia abbinata perfettamente. Baciato dal sole, Armando ha degli occhiali che rendono il tutto ancora più intrigante. Ha un look decisamente curato e adatto per lo shooting fotografico. Il risultato è impeccabile, come sempre del resto. Nel secondo scatto, invece, l’attenzione si focalizza sul bracciale della collezione Arkano Gioielli. Entrambe sono state scattate dal fotografo Antonio Puca.

Curiosità su Armando

Armando non ha mai nascosto di avere la passione del cinema. E’ riuscito a realizzare questo sogno ottenendo un ruolo nella serie tv Gomorra. Ha potuto recitare accanto a Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Non a caso ha pubblicato delle foto del set su Instagram. In quel periodo si è presentato nello studio, scatenando così la curiosità dei telespettatori. Armando ha una figlia, di nome Michelle, nata dall’unione con Daniela durata ben 17 anni. La sua attività principale è quella dell’imprenditore, in quanto possiede vari centri di bellezza.