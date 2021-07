Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: il messaggio della conduttrice

Alessia Marcuzzi abbandona Mediaset e affida a un post su Instagram il messaggio di addio: ecco i motivi della sua uscita di scena.

Appena qualche giorno fa, giravano con insistenza voci su un presunto addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset. Adesso, quello che era un semplice gossip, è diventato realtà: la conduttrice ha confermato, in un lungo post su Instagram, che lascerà le reti del Biscione dopo ben 25 anni di collaborazione. Una notizia davvero inaspettata che lascia stupefatti tanti telespettatori italiani che hanno seguito tutto l’evolversi della sua carriera.

L’addio di Alessia Marcuzzi

La decisione di dire addio all’azienda di Cologno Monzese, pare sia partita proprio da Alessia Marcuzzi. Ma non pare sia stato un boccone dolce da digerire: nel suo post su Instagram, la conduttrice parla di un punto messo con grandissima sofferenza, e lascia intendere di non aver avuto la possibilità di condurre programmi in linea con la sua persona.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: l’addio su Instagram

“Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi del tempo per me”. Esordisce così Alessia Marcuzzi su Instagram, che subito dichiara di aver scelto di comunicare in prima persona l’evolversi delle vicende relative alla sua carriera professionale per non lasciar trapelare visioni distorte relative ai reali motivi del suo abbandono.

Le parole della conduttrice e i motivi dell’abbandono

“Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”: sembra essere questo il vero motivo per cui Alessia Marcuzzi abbia preso l’importante decisione di lasciare l’azienda di Cologno Monzese. Quest’ultima, del resto, potrebbe non essersi sforzata di soddisfare le esigenze della storica conduttrice televisiva e di non averla accontentata mettendola alla guida delle trasmissioni da lei desiderate.

Una scelta dolorosa

“Ed è per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda, di voler andar via”. Alessia Marcuzzi, nel suo lungo post, non manca di ringraziare casa Mediaset per la stima, l’affetto e la fiducia che le sono stati dimostrati nel corso degli anni, sottolineando che dietro la sua scelta c’è anche la pandemia e tutto quello che ha portato con sé: l’occasione di guardarsi dentro più a fondo e di capire che tipo di donna desidera realmente essere.

Il lungo percorso in Mediaset

La notizia dell’addio di Alessia Marcuzzi a casa Mediaset ha sicuramente sconvolto non solo i suoi fan e abituali telespettatori, ma anche i colleghi che hanno avuto la possibilità di lavorare con lei nel corso della sua lunga carriera. Una carriera iniziata in Mediaset nel lontano 1995 con la conduzione del people show Colpo di fulmine, e proseguita in maniera brillante con Festivalbar, Mai Dire Goal, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e Le Iene. In tutti i programmi di punta delle reti del Biscione, Alessia Marcuzzi ha sempre lasciato un po’ della sua persona: non vederla più nelle consuete vesti di conduttrice sarà un grande