Elisabetta Gregoraci, ecco dove si rifugia dopo il lavoro

La bellissima Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento d’oro e di successo e, dopo essere stata protagonista del Grande Fratello Vip, adesso è alla guida di Battiti Live. Ma cosa fa la showgirl dopo il lavoro?

Elisabetta Gregoraci, finalmente, così come lei stessa aveva espresso prima di iniziare la sua esperienza nel reality di Mediaset, sta iniziando a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo grazie alle sue doti e al suo talento. Da anni la bellissima Elisabetta era sempre stata riconosciuta con l’etichetta de ‘la moglie di Flavio Briatore‘ e questo accadeva anche dopo la loro separazione.

Questo marchio per la showgirl calabrese iniziava a pesare, anche perché la Gregoraci sentiva il bisogno di farsi conoscere per com’è e per le sue qualità personali. Questo era stato il motivo, quindi, che l’aveva portata ad accettare la partecipazione al Grande Fratello Vip. Effettivamente quella è stata una grande occasione per la ex gieffina che, da quel momento in poi, è stata ancora più amata ed apprezzata dal pubblico, a prescindere dal suo passato matrimonio con il più noto manager italiano.

Elisabetta Gregoraci: ecco il suo dopo lavoro

Il successo registrato lo scorso anno, ha portato la showgirl di nuovo al timone della seconda edizione del programma Battiti Live, l’evento musicale che va in onda in prima serata su Italia 1. In questo periodo così particolare e fatto di molte privazioni causate dalle restrizioni anti – Covid, il format della trasmissione guidata dalla bellissima Elisabetta Gregoraci è molto atteso e apprezzato, per fornire quel clima di festa e d’estate.

Sono, quindi, cinque puntate all’insegna della musica degli artisti nazionali ed internazionali e già prima del taglio del nastro, la kermesse ha riscosso grande successo con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che hanno cantato “Anno Zero”, un vero e proprio inno dell’estate, fatta di spensieratezza e felicità e diventato giù un must.

Però, per la bellissima Elisabetta non c’è solo la nuova trasmissione e le riunioni con la produzione del programma ma, nel dopo lavoro, la Gregoraci si ritaglia momenti di relax a bordo di una barca presso la Baia del Mulino d’Acqua, dove sorridente e in splendida forma prende il sole.

Elisabetta Gregoraci: dedica commovente a sua mamma

Oltre al lavoro che la sta impegnando con Battiti Live e a qualche momento di relax al sole, Elisabetta Gregoraci non smette di pensare a sua madre Melina, morta nel 2011 a causa di una malattia. Il dolore per questa perdita si è acutizzato ieri, 29 giugno 2021, data particolare che ha segnato i dieci anni dalla morte della mamma di Elisabetta.

LEGGI ANCHE : Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto | Ecco chi è Stefano Coletti

LEGGI ANCHE : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, riuniti come una famiglia: arriva il commento di una ex di lui

Così la showgirl calabrese ha pubblicato una foto molto intensa insieme a sua madre e per lei ha usato parole colme di amore e di rabbia per quel giorno della sua morte, un momento che le ha separate. “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero” ha scritto Elisabetta che, in qualità di figlia ancora sente vivo questo dolore e ha poi aggiunto con amore: “Ovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”.