Lorella Cuccarini colpo grosso per l’ex di Amici: la notizia che entusiasma i fan

Il futuro di Lorella Cuccarini sarà a Mediaset o in Rai? Secondo recenti indiscrezioni, la ex ballerina e professoressa di Amici tornerà a Viale Mazzini come ospite di Beppe Convertini e Anna Falchi.

I rapporti tra Lorella Cuccarini e la Rai si sono conclusi in maniera turbolenta con la fine della scorsa edizione de La Vita in Diretta, condotta dalla ex ballerina e da Alberto Matano. Al termine di quell’esperienza televisiva, la Cuccarini salutò il suo pubblico lanciando pesanti accuse nei confronti del collega che fino a quel momento l’aveva affiancata nella conduzione del programma settimanale in onda tutti i giorni su Rai 1.

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente”. Con queste parole, Lorella Cuccarini aveva lanciato pesanti accuse contro Matano prima di salutare definitivamente La Vita in Diretta e la Rai. A distanza di un anno dai fatti che per giorni interessarono i media, la ex ballerina e conduttrice è pronta per tornare a Viale Mazzini.

Lorella Cuccarini su Rai 1: dove la vedremo

Conclusa la parentesi televisiva ad Amici di Maria De Filippi, cui Lorella Cuccarini ha dedicato parole di ringraziamento e stima, la conduttrice tornerà in Rai.

Secondo TvBlog, sarà ospite di Beppe Convertini e Anna Falchi nella giornata di sabato 3 luglio prossimo a Uno Weekend, show del fine settimana in partenza sul primo canale della tv di Stato.

La Cuccarini, dunque, tornerà a varcare le soglie degli studi di Viale Mazzini dopo il duro scontro – faccia a faccia e via media – con Alberto Matano e una parte della squadra di La Vita in Diretta.

Nel programma del fine settimana di Rai 1, Lorella sarà ospite per omaggiare Carla Fracci a distanza di un mese dalla scomparsa. Insieme a lei Beppe Menegatti.

Per il ritorno in Rai, inoltre, Lorella Cuccarini avrà nuovamente modo di confrontarsi con i capo progetto Daniela Attilini e Vincenzo Galluzzo con cui ha condiviso la stagione 2019/2020 de La Vita in Diretta.

Leggi anche–>Lorella Cuccarini e la malattia che l’ha devastata: ha temuto il peggio

Leggi anche–>Pier Silvio Berlusconi vuole proprio lei: colpo grosso a Mediaset, chi arriva la Domenica

Lorella Cuccarini, qual è il suo futuro?

Questa nuova parentesi Rai potrebbe costituire un momento sporadico della carriera di Lorella Cuccarini o è il sintomo di un ritorno sui suoi passi?

Per il momento, il futuro lavorativo della ex ballerina e conduttrice pare incerto: solo qualche settimana fa si parlava di un contratto con Mediaset per un programma domenicale, ma voci di corridoio sostengono che sia stato messo tutto in stand by.

Lei, tuttavia, pare non abbia remore nel continuare a lavorare per Pier Silvio Berlusconi, ma se la Rai dovesse proporle una offerta allettante potrebbe ancora pensarci e valutare ogni alternativa.

Ad oggi, tuttavia, non si hanno notizie certe su quando e dove vedremo ancora Lorella Cuccarini per la prossima stagione televisiva.