Elisa Isoardi brutte notizie: “Sparita dai radar”. Momento no dopo l’Isola dei Famosi

Nonostante Elisa Isoardi sia una delle conduttrici più apprezzate del panorama italiano, attualmente il suo futuro per la prossima stagione televisiva rimane incerto. Scopriamo di più.

Dopo la stagione passata nel ruolo di concorrente, prima a Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 e più recentemente su Canale 5 come naufraga de L’Isola dei Famosi, Elisa sarebbe pronta a tornare al timone di un programma televisivo ma secondo quanto riportato le prospettive non sono delle migliori.

Il futuro incerto di Elisa Isoardi

A seguito dei deludenti risultati portati con La Prova del Cuoco, programma condotto da Isoardi nella stagione 2018/19 la presentatrice ha preferito prendere un anno di stop dalla conduzione per dedicarsi a partecipare da concorrente a diversi show televisivi. Ma adesso sembrerebbe essere arrivato il momento di tornare alla guida di un programma tutto suo. Nel corso dei mesi passati sono state molte le ipotesi che l’hanno accostata dapprima a Rai 2 e successivamente a Mediaset, purtroppo per lei non è arrivata nessuna conferma e adesso – secondo quanto riferito da Tv Blog, l’ex di Matteo Salvini sembrerebbe “sparita dai radar”.

Nulla è perso

Ovviamente nulla è perso, poiché all’inizio della nuova stagione televisiva mancano ancora molte settimane e nulla esclude che possano arrivare grandi novità nei prossimi giorni, nonostante sembri che le trattative con le reti televisive si siano arenate.

Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi

Il futuro lavorativo incerto non pare abbia scoraggiato la talentuosa conduttrice che continua ad essere molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 600 mila follower con cui ama condividere momenti di vita privata. In particolare nelle ultime settimane sembra che Elisa si stia dedicando a se stessa regalandosi un momento di sano relax dopo l’impegnativa avventura a L’isola dei Famosi. Ai telespettatori più affezionati non resta che attendere e sperare nell’arrivo di un annuncio da parte della conduttrice