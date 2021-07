Il Volo, chi è la fidanzata misteriosa di Gianluca Ginoble: “Somiglia a Silvia Toffanin”

Il trio de Il Volo negli ultimi anni è diventato uno dei gruppi musicali più apprezzati del nostro paese e di conseguenza è anche aumentata la curiosità del pubblico riguardo la loro vita privata. Scopriamo di più.

Se per quanto riguarda Ignazio Boschetto e Piero Barone sono stati molti i flirt che hanno attirato l’attenzione dei gossip, non possiamo dire lo stesso di Gianluca Ginoble, che rispetto ai due colleghi è decisamente più riservato. Proprio per questo motivo si sa molto poco riguardo la sua attuale fidanzata, Francesca.

L’attuale fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo

La ragazza sembra essere totalmente estranea al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, di lei si hanno pochissime informazioni estrapolate da alcune interviste del cantante del trio. Tra i particolari che più hanno scatenato la fantasia dei fan ci sarebbe la somiglianza di Francesca con una nota conduttrice italiana, secondo quanto affermato dallo stesso cantante. Si tratterebbe della presentatrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin.

Gianluca Ginoble su Instagram

La riservatezza di questa relazione è confermata anche dal profilo Instagram di Gianluca Ginoble. Infatti nonostante l’artista ami tenersi in contatto con i propri fan condividendo momenti di lavoro e contenuti dedicati alla musica, sono pochi gli scatti che mostrano la vita privata di Ginoble e totalmente assenti foto in compagnia della fidanzata Francesca.

I flirt del passato di Gianluca

Gianluca anche in passato ha sempre preferito tenere la propria vita sentimentale lontana dai riflettori anche quando gli sono stati affiancati importanti nomi del mondo dello spettacolo come quello di Mercedesz, figlia di Eva Henger. Il cantante ha sempre prediletto il silenzio al riguardo non dando seguito ai gossip, preferendo concentrarsi sul suo lavoro, sulla musica e impegnarsi nei progetti con il proprio gruppo di amici e colleghi.