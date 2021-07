Marica Pellegrinelli e Marco Boriello insieme a Ibiza. Nuova coppia?

Tra le fotomodelle più amate dagli italiani emerge sicuramente la figura di Marica Pellegrinelli. Quest’ultima è stata legata per alcuni anni al cantautore Eros Ramazzotti che ha reso padre di due splendidi figli. Ormai si sono separati da oltre due anni e sembrerebbe proprio che lei abbia ritrovato il nuovo amore. Si tratta di un calciatore molto famoso. Scopriamo subito di chi si tratta.

Nuovo amore per Marika Pellegrinelli?

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare gli italiani nella loro storia d’amore, sbocciata grazie alla premiazione degli Mtv Music Awards. Era l’anno 2009 e la modella aveva 21 anni quando ha stregato con il suo fascino il cantante. Sono diventati genitori di Gabri Tullio e Raffaela Maria. Purtroppo le loro strade si sono separate nel 2019 a causa del divorzio. Nonostante la loro relazione si sia conclusa, fra i due i rapporti sembrerebbero essere sempre ottimali e molto rispettosi. Tempo fa lui è stato visto in compagnia di Sonia Lorenzini, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, così si è scatenato il gossip. I diretti interessati hanno subito smentito. La Pellegrinelli, invece, è uscita ora allo scoperto con una presunta nuova fiamma. Pare che abbia trovato un nuovo amore in un ex calciatore del Genoa. Stiamo parlando di Marco Borriello che è stato anche il fidanzato storico di Belen Rodriguez quando la showgirl argentina ha partecipato all’edizione de L’Isola dei famosi in cui si classifico al secondo posto alle spalle di Vladimir Luxuria. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che non hanno bisogno di parole.

La modella e il calciatore a Ibiza

La rivista ha mostrato le foto della Pellegrinelli e di Boriello per le strade della località turistica spagnola. In realtà si sono recati lì per festeggiare il 39esimo compleanno del calciatore. Dopo una serata in discoteca dedicata ai festeggiamenti, i due sarebbero tornati insieme nella stessa villa dove avrebbero dormito. Poi sono stati visti il giorno dopo al Cappuccino Gran Cafè. Negli scatti sono evidenti l’intesa e la complicità. In effetti i due si conoscono da tanto tempo, ma i più ottimisti credono che sia nato l’amore e a breve avranno la comunicazione ufficiale. Ciò che contraddistingue entrambi è la riservatezza, nonostante abbiano ex storici e molto famosi.

“E’ importante dare un valore al tempo passato insieme”

“Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme. All’inizio, a emozioni ancora fresche, lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”, ecco le parole della Pellegrinelli rilasciate in passato durante un’intervista sul suo rapporto con Ramazzotti.

