Anna Pettinelli bomba sexy al mare: il bikini della Prof di Amici incanta Instagram

Entrata ufficialmente nella squadra d’Amici dopo aver partecipato con il suo giovane fidanzato a Temptation Island Anna Pettinelli è una delle coach più amate del programma. A volte polemica con alcuni dei suoi colleghi come Rudy Zerbi con cui non condivide alcuni aspetti legati alla musica e alla ricerca di nuovi talenti la Pettinelli nell’ultima edizione del talent di Maria de Filippi si è battuta per i suoi allievi in particolare per il giovane Aka7even arrivato in finale e oggi cantante emergente.

Anna Pettinelli: “X Factor? Una scopiazzatura d’Amici”

Anna Pettinelli lavora nel mondo dello spettacolo d’anni anche se si è sempre dedicata alla radio e alla musica, ha infatti una competenza nell’intuire il successo discografico come pochi addetti ai lavori, è anche per questo che Maria de Filippi l’ha voluta come insegnate della scuola di talenti. La voce storica di RDS è certa delle sue scelte, non si è mai fatta intimorire ed è sempre andata avanti per la sua strada nonostante qualche critica non sempre costruttiva. Determinata e sicura di se stessa recentemente Anna ha commentato in una recente diretta Instagram gli annunciati cambiamenti che subirà X Factor nella prossima edizione.

Per la speaker radiofonica la nuova edizione del talent musicale sta emulando Amici in modo palese: “Hai visto che a X Factor hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazziatura terribile di com’è Amici praticamente.” Ha risposto Anna ad un fans certa che nonostante alcune copiature ripetere il successo della scuola di Maria de Filippi non certo facile. Tra una diretta radiofonica e qualche ospitata social Anna Pettinelli si sta godendo i primi giorni di mare ovviamente documentati sul suo account Instagram con una serie di scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza.

Anna Pettinelli primi giorni di mare: prova costume superata!

Reduce da un anno di lavoro impegnativo Anna Pettinelli si è concessa qualche ora di relax al mare. Ancora impegnata con le dirette radiofoniche la speaker ha condiviso sul suo account social alcuni scatti in spiaggia: sdraiata sul lettino a prendere il sole Anna rivela d’aver fatto anche degli acquisti alquanto bizzarri per essere in riva al mare: “Solo io riesco a comperare un ombrello al mare! È di quelli al contrario, carino no?”

L’ex coach d’Amici ha mostrato un fisico perfetto superando brillantemente la prova costume! Lo scatto condiviso d’Anna ha ricevuto tantissimi commenti positivi, molti i fans che la seguono e che quotidianamente le fanno sentire il loro affetto: “Sempre bella❤️” ha scritto un followers. E ancora: “Sapore di mare 2020” ha commentato un fans ricordando la sua partecipazione al famoso film oggi ancora un evergreen.